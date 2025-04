Vescovo Tisi: “A tutti dico buona Pasqua e non lasciatevi rubare la speranza”

“Non lasciamoci rubare la speranza. Nelle nostre case, sul posto di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, lì dove si lotta per la vita, sono tantissimi i segni belli di Risurrezione che hanno il volto di tanti di noi che rinunciano a logiche di odio e di ritorsione e vivono per gli altri. Vivono in uscita da sé stessi. Sono davvero tanti gli uomini e le donne del nostro Trentino che, non visti da nessuno, ogni giorno scrivono pagine di umanità, di bellezza, di tenerezza, di riconciliazione. Davvero a tutti dico buona Pasqua e, di nuovo, non lasciatevi rubare la speranza!”. Così l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, nel consueto videomessaggio per la Pasqua, nell’anno del Giubileo della speranza.

Trento – Monsignor Lauro Tisi, per tutto questo Sabato Santo, ha confessato i fedeli nella basilica di Santa Maria Maggiore, prima di presiedere in cattedrale, la grande Veglia pasquale, il momento più rilevante di tutto l’anno liturgico con la benedizione del fuoco e l’accensione del cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, e la benedizione dell’acqua battesimale. Attingendo a quell’acqua, don Lauro ha battezzato in Duomo cinque persone adulte: tre sorelle, che hanno percorso il catecumenato nella parrocchia di Nago, una catecumena francese residente a Lasino e una catecumena albanese seguita dalle monache di Pian del Levro. Insieme a loro sarà battezzato in cattedrale anche un bambino di Trento. A Rovereto riceve i sacramenti un giovane seguito dai rosminiani, mentre a Pergine una catecumena adulta conclude col Battesimo la sua preparazione, mentre il marito riceve la Cresima. Nella domenica di Pasqua, l’Arcivescovo guiderà in cattedrale con inizio alle ore 10 il solenne pontificale, animato dalla Cappella Musicale del Duomo (diretta streaming e TV).

