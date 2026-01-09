Prevista la riapertura graduale dei servizi al pubblico

I lavori di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) per la riqualificazione della stazione di Trento si avviano alla conclusione

Trento – Gli interventi, realizzati in linea con il cronoprogramma – sottolinea Rfi in una nota – hanno riguardato miglioramenti all’accessibilità ferroviaria, innalzamento dei marciapiedi, ristrutturazione delle pensiline di binario e del sottopasso di stazione e la realizzazione del nuovo terminal bus nel piazzale antistante alla stazione Trento-Malè. In questa ultima fase di intervento è prevista la riapertura graduale dei servizi al pubblico nelle sedi originarie all’interno della stazione.

Per consentire le attività, dal 12 al 15 gennaio (compresi) la biglietteria di Trenitalia resterà chiusa e sarà possibile utilizzare i punti self service presenti nell’atrio di stazione. A seguire, riapriranno in stazione anche la biglietteria di Trentino Trasporti, il bar, la tabaccheria e l’edicola. Al termine dello spostamento, sarà smantellata la struttura provvisoria in Piazza Dante, realizzata ad inizio lavori per ospitare i servizi di biglietteria, edicola e bar e ridurre, per quanto possibile, i disagi per i viaggiatori.