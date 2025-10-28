La famiglia: “Aiutateci, non abbiamo più notizie”

Sono in corso le ricerche in varie zone

Floresha Prengu, nella foto diffusa dalla famiglia sui social

Trento – Floresha Prengu, 35enne di origine albanese e madre di due bambine, è scomparsa da Trento la mattina del 22 ottobre 2025. L’ultima volta è stata vista in centro città, ma da allora si sono perse completamente le sue tracce. La famiglia ha lanciato un appello disperato alla popolazione e alle forze dell’ordine chiedendo aiuto per ritrovarla, sottolineando che non ci sono più notizie di lei.

Le ricerche, coordinate dalle autorità, sono state estese e hanno coinvolto squadre fluviali, vigili del fuoco volontari lungo il fiume Adige e sorvoli con elicottero per le verifiche dall’alto. Nonostante questi sforzi, al momento non ci sono stati riscontri concreti. Inoltre, l’allarme è stato diffuso a livello nazionale con l’informazione diramata a tutte le prefetture italiane e la notizia ha avuto ampia risonanza mediatica anche in Albania. I familiari, profondamente preoccupati, esortano chiunque abbia informazioni o avvistamenti a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 per facilitare il ritrovamento.