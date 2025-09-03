Continuano i controlli e i sequestri di monopattini “truccati” in Trentino

Dopo il caso di Tione, martedì in via don Milani alle 14:30 circa la Polizia locale ha fermato durante un controllo ordinario un monopattino mentre circolava a circa 50 chilometri all’ora, quando il limine per questo genere di mezzi è di 20 chilometri all’ora

Nella foto il mezzo sequestrato a Trento dalla Polizia locale

Trento – Il monopattino è stato sequestrato ed il conducente sarà sanzionato con una multa da 200 a 800 euro. Dai controlli è risultato che il monopattino era stato acquistato online e chiaramente con queste caratteristiche non può circolare in strada. Il mezzo ha due motori con una velocità massima dichiarata dal costruttore di 120 chilometri all’ora.

La Polizia locale sottolinea di porre molta attenzione ai mezzi che si comprano on line affinché abbiano caratteristiche idonee alla circolazione regolare.