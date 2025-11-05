Attenzione a falsi Sms del Cup

Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto sul cellulare SMS da «C.U.P. info» che invitano a «contattare con urgenza i nostri uffici C.U.P. per importanti informazioni che la riguardano»

Trento – I numeri di telefono del mittente degli SMS variano di volta in volta, così come varia il numero da contattare che però inizia sempre con 89. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il servizio di prenotazioni Cup Trentino sono totalmente estranei all’invio di questi messaggi. Si raccomanda di non chiamare il numero indicato e di segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine.

In breve

Muore dopo il tragico incidente in auto a Denno. E’ deceduto Alex Ugolini, il 22enne di Lavis coinvolto la sera del 2 novembre in un incidente stradale a Denno, in Val di Non. Il ragazzo è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento, troppo gravi le lesioni riportate. Ancora grave in terapia intensiva all’ospedale di Trento anche una 18enne di Denno. Gli altri due passeggeri hanno riportato ferite meno gravi.



