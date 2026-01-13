Medicina generale: assegnati gli incarichi da Primiero ad Ala

Sono stati assegnati 12 incarichi a medici che hanno presentato la candidatura per la copertura degli incarichi vacanti individuati dal bando del ruolo unico di assistenza primaria, pubblicato lo scorso dicembre

Trento – «Queste assegnazioni rappresentano un risultato concreto per il rafforzamento della medicina territoriale in Trentino. Le assegnazioni superano le aspettative, considerando che si tratta di incarichi che in altre regioni spesso restano vacanti e che il bando di dicembre era una pubblicazione straordinaria. Grazie all’impegno dei medici che hanno scelto di aderire al ruolo unico, possiamo garantire continuità assistenziale nelle comunità e rafforzare la presenza dei professionisti sul territorio, con particolare attenzione alle zone che ne hanno maggiore bisogno. A marzo pubblicheremo il bando ordinario e siamo convinti che la nostra organizzazione territoriale e l’apertura delle Case della comunità rappresenteranno un forte incentivo per i professionisti a valutare l’opportunità di lavorare nella sanità trentina», ha commentato il direttore generale di Asuit, Antonio Ferro.

I professionisti incaricati avranno tempo al massimo tre mesi per aprire l’ambulatorio. Gli incarichi oggi assegnati riguardano le seguenti sedi:

Trento San Giuseppe / Santa Chiara: 2 incarichi.

Ala: 1 incarico

Arco: 2 incarichi

Predazzo: 1 incarico

Primiero: 1 incarico

Riva: 1 incarico

Rovereto: 1 incarico

Sant’Orsola Terme: 1 incarico

Sanzeno: 1 incarico

Trento Oltrefersina: 1 incarico