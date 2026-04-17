Il Comune invita i cittadini a prenotare per tempo

Entro il 3 agosto il vecchio documento va sostituto con la Cie (Carta d’identità elettronica). È

possibile prenotare l’appuntamento telefonando allo 0461 884291 oppure sul sito istituzionale

Il sabato previste alcune aperture straordinarie degli uffici di piazza Fiera, Oltrefersina e Gardolo

Trento – Il Comune di Trento ricorda che, a partire dal 3 agosto le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La disposizione deriva dall’applicazione del Regolamento dell’Unione Europea 1157/2019 che introduce standard di sicurezza più elevati per i documenti di identità, oggi garantiti dalla Carta d’Identità Elettronica (Cie). Restano invece validi il passaporto per l’espatrio, e per l’identificazione sul territorio nazionale, anche la patente di guida in corso di validità.

Ad oggi sono già stati rinnovati circa 3.000 documenti cartacei, ma ne restano ancora circa 5.000 da sostituire. Al momento la disponibilità di appuntamenti presso l’Ufficio Anagrafe di piazza Fiera, sede più richiesta dai cittadini, risulta più limitata; sono invece ancora ampiamente disponibili date e fasce orarie nelle circoscrizioni di Oltrefersina e Gardolo, dove è possibile effettuare il rinnovo in tempi più rapidi. Si ricorda infine che, a partire dal 30 luglio 2026, la carta d’identità elettronica rilasciata ai cittadini di età pari o superiore a 70 anni avrà validità illimitata e potrà essere utilizzata anche per l’espatrio.

L’Amministrazione invita dunque le cittadine e i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea a prenotare quanto prima un appuntamento per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica (Cie), evitando di concentrare le richieste negli ultimi mesi. La prenotazione può essere effettuata tramite il sito del Comune di Trento utilizzando la funzione “Prenota un appuntamento” oppure telefonando all’ufficio Anagrafe ai numeri dedicati 0461 884291 e 0461 884060.

Per agevolare il rinnovo, proseguono anche nel mese di maggio le aperture straordinarie del sabato, i “CieDay”, con appuntamenti prenotabili fino ad esaurimento dei posti. Le prossime date sono il 9 e il 23 maggio nelle tre sedi di piazza Fiera, Gardolo e Oltrefersina, pensate in particolare per chi ha necessità di ottenere il documento prima della chiusura delle scuole e delle partenze estive. A supporto dei cittadini è attivo anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) di via Belenzani, punto di facilitazione digitale del Comune, che offre assistenza nell’attivazione della nuova carta. Si informa inoltre che i cittadini iscritti all’Aire devono al momento rivolgersi al proprio Consolato; dal primo giugno sarà invece possibile richiedere la Cie presso qualsiasi Comune

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