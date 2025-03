Trento ricorda le vittime del Covid

Per non dimenticare un periodo che ha cambiato il mondo. Covid, 5 anni fa le bare di Bergamo

Trento – Il 18 marzo si celebra la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid, voluta e istituita con legge dal Senato, per ricordare la data in cui, nel 2020, abbiamo visto nei Tg la fila interminabile dei camion militari pieni di bare a Bergamo.

Con la collaborazione dell’ufficio Parchi e giardini come gli scorsi anni l’Amministrazione comunale ha arricchito la fontana del giardino San Marco piantando giacinti profumati in mix di colori (bianco, blu, indaco, fucsia) in ricordo simbolico delle vittime trentine del Covid.