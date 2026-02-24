Cantiere di via Cervara: assemblea pubblica mercoledì 25 febbraio, alle ore 18 all’ex mensa Cappuccini

L’appuntamento – aperto alla cittadinanza – è alle ore 18 all’ex mensa dei Cappuccini in via Laste

Trento – Con la chiusura dell’anno scolastico, giovedì 11 giugno, è prevista la riapertura del cantiere di via

Cervara per la sostituzione dei collettori di fognatura bianca e nera, già avviata durante l’estate scorsa nel tratto di strada a monte di Port’Aquila. Il crono-programma prevede di ultimare i lavori entro il 4 settembre, in tempo utile per la riapertura dell’anno scolastico il 10 settembre prossimo. Mercoledì 25 febbraio, alle ore 18 all’ex mensa dei Cappuccini in via delle Laste 3, è previsto un incontro con i residenti e con tutti i cittadini interessati, durante il quale verranno illustrate dai dirigenti comunali competenti, dall’assessore alla Mobilità Michele Brugnara e dall’assessora ai lavori pubblici Gianna Frizzera, le modalità organizzative dell’esecuzione dei lavori

con i necessari provvedimenti sul traffico suddivisi – come l’anno scorso – nelle varie fasi operative.

Saranno inoltre presentate le migliorie riguardanti la sicurezza stradale, soprattutto quelle per i pedoni, in programma una volta terminata la posa dei nuovi sottoservizi. Le opere realizzate nell’estate del 2025 sono state eseguite dall’incrocio di via Cervara con piazza Venezia fino all’incrocio di via Cervara con via della Pontara e rappresentano circa il 40 per cento dei lavori appaltati, per un totale di circa 175 metri. Nell’estate del 2026 verrà eseguito il restante 60 per cento dei lavori per un totale di circa 280 metri: si devono posizionare due collettori di fognature bianche e nere a partire dall’incrocio di via della Pontara con via della Cervara fino all’incrocio di via

della Cervara con via delle Laste.