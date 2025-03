Trento, Provincia assume 40 operai stradali qualificati con contratto di formazione lavoro

Domande entro le ore 12.00 del 18 aprile 2025

Trento – La Provincia autonoma di Trento ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 40 figure professionali con mansioni di operaio qualificato stradale, categoria B, livello base, 1° posizione retributiva. Il concorso è suddiviso per 16 ambiti territoriali ed il personale verrà assunto con contratto a termine con finalità formative della durata di 24 mesi, al termine dei quali la Provincia ha la facoltà di trasformarli in contratti a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione, compilate esclusivamente on line, possono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 18 aprile 2025.

Delle complessive 40 assunzioni, 12 sono riservate ai volontari delle Forze Armate e 6 ai volontari del servizio civile universale o del servizio civile nazionale. Le prove d’esame consistono in un eventuale preselezione, una prova scritta ed una prova orale, con formazione delle graduatorie degli idonei distinte per ciascuno degli ambiti territoriali in cui è suddivisa la procedura concorsuale.

Ulteriori dettagli, il bando e le modalità per le candidature online sono disponibili alla pagina del concorso: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/pagina633.html

In breve

