Trento, Pistola nel Fersina: intervento della Polizia e del nucleo Saf

Segnalazione di alcuni pescatori che l’hanno notata sul greto del torrente. Si tratta di una scacciacani

Trento – Intervento della polizia e del nucleo domenica mattina a Trento per il ritrovamento di una pistola sulle rive del torrente Fersina. saf alcuni pescatori – intorno alle 10 – hanno segnalato la presenza di una pistola in acqua. Sul posto la polizia, il nucleo Saf dei vigili del fuoco che sono intervenuti per recuperare in sicurezza l’arma. La pistola segnalata è stata recuperata, si tratta di una scacciacani che a causa dell’acqua e dell’umidità risulta arrugginita. Indagini in corso sulla provenienza.

In breve

Alta Valsugana, guidava senza assicurazione, con la revisione scaduta, patente sospesa e auto sotto sequestro. Guidava nonostante la sua patente fosse stata sospesa per guida in stato di ebrezza. Oltre a questo aveva anche la revisione scaduta, era senza assicurazione e l’auto avrebbe dovuto rimanere ferma perché sotto sequestro. Una serie di violazioni che costeranno all’uomo, fermato durante un controllo dalla Polizia locale dell’Alta Valsugana, la confisca definitiva del mezzo e la revoca della patente. Nel corso di un posto di controllo gli agenti hanno fermato l’autovettura scoprendo immediatamente come fosse senza copertura assicurativa e revisione periodica. A seguito degli accertamenti è inoltre emerso che il veicolo era già sottoposto a sequestro amministrativo.