In marcia a Trento per dire no alla struttura che sorgerà a Piedicastello

Dopo la firma nei mesi scorsi con il ministro dell’interno Piantedosi del protocollo d’intesa per realizzare un Cpr a Trento, in molti scendono in piazza per dire no

Il corteo a Trento (ph fb)

Trento – Oltre mille persone, si sono ritrovate in piazza Dante a Trento, sabato 13 dicembre, in rappresentanza di una sessantina di associazioni e sindacati, per protestare contro la realizzazione del CPR. Il corteo si è snodato pacificamente attraverso la città invasa dai visitatori dei mercatini e della Fiera di Santa Lucia. Un corteo blindato, ma pacifico, ai margini del centro storico invaso da fiera e mercatini per dire no alla nuova struttura in città.