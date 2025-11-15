Giubileo dei ministri della liturgia, domenica 16 novembre, per la “Dedicazione della Cattedrale” (DIRETTA streaming e TV)

Sarà una celebrazione solenne, con l’arcivescovo Lauro Tisi, nel giorno della “Dedicazione della Cattedrale” di Trento

Trento – Alla Messa – trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento – sono invitati i ministri del canto (cantori e strumentisti), i ministri della Parola (lettori e salmisti), i ministri straordinari della Comunione, gli addetti al culto (sacristi e chierichetti). Tutti sono convocati per rinnovare, nell’Anno Santo, le motivazioni del loro servizio, per rinsaldare l’unità nella Chiesa, per rilanciare con entusiasmo la loro disponibilità all’animazione liturgica come prezioso servizio alla vita della Chiesa nella sua dimensione eucaristica.

Tra le ottocento persone attese in Duomo, almeno 300 i chierichetti presenti, che si ritroveranno già nella mattinata di domenica per vivere una intensa giornata di amicizia e riflessione. Duecento i coristi provenienti da Bleggio, Lomaso e Primiero che animeranno la celebrazione che cade nella Giornata Mondiale dei Poveri.

