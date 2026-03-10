Chiusa la galleria di svincolo a Trento Est per taglio piante

La bretella di svincolo a Trento Est in direzione di Trento sarà interdetta ai veicoli dalle 9 alle 16

Trento – Il Servizio Gestione strade della Provincia ha programmato un intervento di manutenzione della bretella lungo la SS47 della Valsugana, per il taglio di alcune piante pericolanti in prossimità della carreggiata. Mercoledì 11 marzo, l’intervento sarà eseguito in corrispondenza della galleria di svincolo “Trento Est” al chilometro 126+550 circa, in località Ponte Alto. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, la galleria di svincolo in direzione Trento verrà chiusa al traffico dalle 9 alle 16. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco, a mantenere la massima prudenza alla guida e a rispettare i limiti di velocità.

