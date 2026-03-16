Ladro in fuga fermato grazie all’elicottero dei carabinieri

L’uomo, che aveva rubato merce per 250 euro, è stato denunciato

Trento – Un furto e l’intervento dell’elicottero è costato la denuncia a un uomo che aveva appena rubato merce per 250 euro dagli scaffali di un negozio di articoli sportivi di Trento nord e che era fuggito a piedi. Chiamati ad intervenire da una telefonata al 112 i carabinieri hanno subito fatto scattare le ricerche, agevolate dal contributo dell’elicottero del 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano, che si trovava in volo nell’area. Captate le comunicazioni radio tra la centrale operativa e la pattuglia, l’equipaggio si è attivato riuscendo ad individuare il fuggitivo e a fornire indicazioni precise ai colleghi a terra. Il ladro è stato rintracciato poco dopo, ancora nelle vicinanze del punto vendita. La merce è stata interamente recuperata e restituita. L’uomo è stato denunciato a piede libero per reato furto aggravato.

In breve

Bolzano, spaccio di stupefacenti, i carabinieri arrestano tre giovani. Tre giovani, due 22enni stranieri e un italiano di 20 anni sono stati arrestati a Bolzano dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato quasi un chilo di hashish, cocaina e contanti. L’operazione del nucleo Investigativo si è concentrata sul terzetto ritenuto responsabile di rifornire abitualmente i quartieri cittadini di Firmian e Casanova: due degli arrestati sono finiti in carcere a Bolzano, mentre un terzo è ai domiciliari.

Bolzano, la polizia ha fermato e arrestato un 48enne con numerosi precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, che ha anche denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e guida senza patente. L’uomo, di nazionalità marocchina non si era fermato a un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Bolzano Sud e aveva provato a dileguarsi con una “serie di manovre azzardate e pericolose”