Ospedale San Camillo, via libera all’acquisto della Provincia

La struttura privata accreditata continuerà ad erogare i propri servizi sulla base degli accordi in vigore con Apss, senza alcuna interruzione

Trento – Una scelta maturata con l’obiettivo primario di garantire, anche a fronte delle difficoltà economiche affrontate dall’ordine religioso proprietario della struttura, la permanenza e la continuità dei servizi al cittadino offerti da un presidio ospedaliero fondamentale per la città di Trento e il Trentino, sia oggi con il Santa Chiara in funzione che in futuro con il nuovo Polo ospedaliero universitario

La struttura privata accreditata continuerà ad erogare i propri servizi sulla base degli accordi in vigore con Apss, senza alcuna interruzione. L’acquisto riguarda infatti solo l’aspetto immobiliare della struttura. Le risorse per l’acquisto, sono attinte dal bilancio senza togliere fondi ad altri servizi o destinazioni.

Nella foto: Dirigente Ziglio – Assessore Tonina – Assessore Gerosa – Assessore Marchiori – Dirigente Groff

