Provincia approva i criteri per la riduzione dell’aliquota Irap

Approvati i Criteri e le modalità per l’attuazione della riduzione dell’aliquota Irap, in applicazione dell’articolo 1 comma 8 bis della legge provinciale 21 del 30 dicembre 2015

Trento – La misura, contenuta nella Legge di stabilità provinciale 2026, mira a sostenere le imprese che valorizzano il benessere dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello e aziendale. Per il vicepresidente Spinelli, il provvedimento “rafforza la competitività del Trentino e contribuisce ad alzare le tutele dei lavoratori anche in termini economici, promuovendo la contrattazione provinciale ed aziendale, che qualifica i contratti collettivi maggiormente rappresentativi”.

La riduzione, pari a 0,68 punti percentuali dell’aliquota Irap ordinaria, è applicabile al valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio provinciale. Potrà essere applicata per un massimo di tre periodi d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024.

La misura è destinata ai soggetti passivi Irap che soddisfano le seguenti condizioni:

Avere personale dipendente.

Applicare, a un numero di dipendenti pari o superiore alla media in essere nel periodo d’imposta, contratti collettivi di primo livello stipulati in provincia di Trento, o contratti integrativi territoriali o aziendali. In alternativa, le ore retribuite dei dipendenti ai quali sono applicati i predetti contratti devono essere pari o superiore alla metà delle ore retribuite di tutto il personale aziendale occupato nel periodo d’imposta oggetto di beneficio.

I contratti in questione devono essere sottoscritti tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze aziendali/unitarie, essere validi nel periodo d’imposta di applicazione della riduzione, depositati nel portale di Trentino Lavoro e contenere almeno un elemento retributivo aggiuntivo di natura monetaria.

I controlli sulla legittima fruizione della riduzione saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate, secondo la Convenzione vigente per la gestione dell’Irap. Ai fini delle verifiche sarà costituito un archivio che favorirà inoltre una sistematizzare e valorizzare di tali contratti, offrendo una visione approfondita delle dinamiche salariali, normative e retributive nel contesto del mercato del lavoro locale, anche in linea con gli accordi in corso con il Cnel.

