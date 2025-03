Trento, intervento di soccorso per uno scalatore precipitato sul Monte Brento

Connect on Linked in

Complesse operazioni di recupero di due scalatori di nazionalità austriaca sulla via Universo Giallo al Monte Brento in valle del Sarca

Trento – Il primo di cordata, mentre arrampicava lungo il decimo tiro della via, è precipitato per una decina di metri andando a sbattere contro la parete, riportando diversi traumi, lamentando in particolare dei dolori alle gambe. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 9:40 da parte della cordata.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre alcuni operatori delle Stazioni Riva del Garda e di Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola e vengono trasportati alla piazzola in località Gaggiolo, alla base della parete. L’elicottero ha sorvolato la zona constando purtroppo che non era possibile raggiungere la cordata, individuando i due scalatori. Nel frattempo la centrale unica contatta altri tecnici di elicottero che si rendono operativi e vengono trasportati in zona. Si decide la strategia migliore per raggiungere la cordata.

Si constata che, anche a causa del vento oltre che della distanza tra gli scalatori e la sommità della parete, non è possibile raggiungere gli scalatori dall’alto, pertanto si decide di salire dal basso. Si contattano gli infortunati, che nel mentre erano riusciti a calarsi per due tiri di corda, raggiungendo così una zona della parete più appoggiata. La cordata dei soccorritori, composta da tre tecnici e da un sanitario della stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino li sta raggiungendo dal basso e attualmente (ore 14.30) si trova a poco tiri da loro. In piazzola a disposizione rimane altro personale delle stazioni di Riva del Garda e Trento Monte Bondone. Una volta raggiunti, si dovrà calarli in basso lungo la parete, fino a pervenire ad una zona raggiungibile dall’elicottero. Per completare questa operazione saranno necessarie ancora alcune ore.