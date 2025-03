Posted on

Continuano i numerosi interventi di questi giorni per infortuni in quota ma anche con svariate segnalazioni per “mal di montagna”, una condizione patologica causata dal mancato adattamento dell’organismo alle grandi altitudini, in particolare dovuta alla più bassa pressione Primiero San Martrino di Castrozza (Trento) – Elicottero da Trento sulle Pale di San Martino, giovedì mattina […]