Trento, inaugurata la nuova “Casa del Made in Italy”

Alla presenza del ministro Urso. Nei nuovi spazi di via Trener a Trento: “Le imprese trentine protagoniste della crescita nazionale”

Trento – Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la vicepresidente Francesca Gerosa hanno partecipato venerdì pomeriggio con il ministro Adolfo Urso, nella sede di via Trener 7, all’inaugurazione della Casa del Made in Italy di Trento, un nuovo strumento di raccordo tra imprese, cittadini e istituzioni per favorire lo sviluppo delle aziende del territorio e il loro contributo alla crescita nazionale.

Il presidente Fugatti ha ringraziato il ministro per la vicinanza al territorio trentino, presente all’inaugurazione con un’ampia rappresentanza locale: dalle istituzioni alle categorie economiche fino ad università e enti della ricerca come Fbk, che nelle settimane scorse ha presentato a Roma la sua progettualità su intelligenza artificiale e agricoltura. “Il Trentino – così Fugatti – promuove i propri percorsi di innovazione e sostegno ai settori economici e quotidianamente lavora con il ministero sulle tematiche che riguardano le imprese, mi riferisco ad esempio ai temi che riguardano il mondo vitivinicolo e le produzioni industriali. Questa Casa del Made in Italy potrà certamente aiutare a creare nuove connessioni e collaborazioni tra tutte le realtà, per la crescita dell’economia trentina che è motore di sviluppo anche a livello nazionale”.