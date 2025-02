Trento in festa per la storica impresa della Dolomiti Energia che batte Milano e conquista la Coppa Italia

Al pala InAlpi di Torino conquista la finale di Coppa Italia. Milano sconfitta per 79 a 63

Trento – Trento batte Milano (79-63) al termine di una partita equilibrata solo per due tempi, poi le Aquile spiccano il volo ed è notte fonda per i ragazzi di Ettore Messina. Prima, storica, affermazione per i bianconeri protagonisti di una vera e propria impresa. La Dolomiti Energia, infatti, partiva non certo con il pronostico a favore contro una EA7 che voleva vendicare la sconfitta con Napoli dello scorso anno e deve rinviare ancora una volta l’appuntamento con la nona coppa nazionale.

Questa è una coppa che i trentini si godono a fondo, i 23 punti di Ford (9/9 nei liberi) ed i 14 di un Quinn Ellis essenziale. Niang ottimo a rimbalzo ma nel pitturato è Zukauskas (9 palloni catturati) a spiccare per bravura. Milano si affida al solito Mirotic (20 punti con 14/14 nei liberi…) ma non è serata e si vede. Per Ettore Messina una cocente delusione, per Paolo Galbiati una vittoria di platino. “La società lo meritava – afferma un felicissimo allenatore trentino – lo meritavano il presidente, i miei assistenti, tutti coloro che lavorano per me e per noi. Siamo felicissimi”. E davvero nella storia, con un successo unico

L’albo d’oro della Coppa Italia di basket

2011 Montepaschi Siena

2012 Montepaschi Siena

2013 Montepaschi Siena

2014 Banco Sardegna Sassari

2015 Banco Sardegna Sassari

2016 Ea7 Emporio Armani Milano

2017 Ea7 Emporio Armani Milano

2018 Fiat Torino

2019 Vanoli Cremona

2020 Umana Reyer Venezia

2021 A|X Armani Exchange Milano

2022 A|X Armani Exchange Milano

2023 Germani Brescia

2024 Gevi Napoli

2025 Trento