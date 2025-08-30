Le richieste di intervento in ambiente impervio sono state 852

Arrivate al CUE di Trento 102 segnalazioni di persone smarrite in montagna e da giugno gestite oltre 400 emergenze al giorno. Restano i problemi che durano da tempo, per le chiamate da cellulare del numero di emergenza 112 dalla Comunità di Primiero, sostituito dal numero verde 800 112 000. Nella serata del 29 agosto 2025, chiamando da Primiero il 112 (da cellulare), rispondevano ancora i carabinieri della stazione di Feltre (con ovvi problemi per i militari oltre che per le emergenze). Si attende da mesi l’attivazione del 112 in Veneto

Trento – Dal primo giugno al 29 agosto la Centrale unica di emergenza 112 ha gestito 70.524 chiamate. Più della metà (38.145, con oltre 400 al giorno) hanno riguardato reali situazioni di emergenza. Il picco massimo si è registrato domenica 10 agosto, quando sono state raggiunte 1.254 richieste. Le richieste di intervento sanitario in ambiente impervio sono state 852, mentre 102 sono state le segnalazioni di persone smarrite in montagna. In 911 casi, le chiamate sono arrivate da persone che non parlavano l’italiano: è stato quindi attivato il servizio di interpretariato. I dati – informa la Provincia di Trento in una nota – sono stati presentati alla commissaria del Governo Isabella Fusiello, in visita alla Centrale unica di emergenza.

Le urgenze dei turisti stranieri

A conferma dell’importante presenza di ospiti stranieri, le 911 chiamate da persone che non parlano l’italiano, con attivazione del servizio di interpretariato che appare sempre più prezioso. Sono invece 20 le segnalazioni automatiche di caduta o incidente stradale senza l’interazione dell’utente da parte di dispositivi elettronici di emergenza installati su smartwatch, cellulari e automobili. Questi dati, che raccontano il cuore pulsante della macchina della sicurezza trentina, sono stati illustrati in occasione della visita istituzionale del commissario del Governo Isabella Fusiello, alla Centrale unica di emergenza. All’incontro ha preso parte anche l’assessore provinciale Giulia Zanotelli, che guida il Coordinamento nazionale in materia di Protezione civile nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Erano accompagnate dal dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait, dal dirigente del Servizio Prevenzione rischi e Cue Bruno Bevilacqua, dal direttore della Cue Italo Della Noce, dal direttore di Trentino Emergenza Andrea Ventura e dal caposquadra del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, Renato Conotter.

Le innovazioni

Durante l’appuntamento è stata illustrata l’organizzazione del sistema di protezione civile trentino, che può contare su 13mila operatori, di cui 12mila volontari. Una realtà che rappresenta uno dei pilastri dell’autonomia speciale, capace di garantire efficienza, prossimità al cittadino e rapidità d’intervento. Nel corso della visita sono state presentate anche le principali innovazioni già attive e i progetti in corso. Particolare attenzione è stata riservata alle procedure che consentono di riconoscere rapidamente i casi di arresto cardiaco, con domande chiave poste dagli operatori del 112 che permettono di attivare in anticipo i soccorsi. A supporto di questo impegno si affianca la diffusione capillare dei defibrillatori tra i Corpi dei Vigili del fuoco volontari e l’attività di formazione nelle scuole, che garantisce a tutti gli studenti delle superiori la certificazione per l’uso del Dae. Un altro fronte su cui la Centrale sta investendo è quello dell’intelligenza artificiale, utilizzata in particolare come supporto nella trascrizione delle chiamate. Importanti anche le soluzioni sperimentate per gestire il sovraccarico di chiamate in occasione di eventi meteo estremi, con filtri dedicati che consentono di ottimizzare il flusso e di distinguere rapidamente le situazioni urgenti da quelle che non comportano un pericolo immediato.

Restano i problemi di rete a Primiero

Dopo molti anni di attesa, restano ancora i problemi per le chiamate da cellulare del numero di emergenza 112 dalla Comunità di Primiero, sostituito dal numero verde 800 112 000. Nella serata del 29 agosto 2025, in seguito ad alcuni test della nostra redazione, possiamo confermare che ad oggi rispondono ancora i carabinieri della stazione di Feltre, per un problema di celle telefoniche di confine. Con ovvi problemi per la stazione del Bellunese, impegnata su molti altri fronti oltre che per le emergenze. A quando una soluzione definitiva, con l’attivazione del 112 in Veneto, si chiedono in molti in valle?

Il 112 in Veneto

