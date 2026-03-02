In 25 anni è cresciuta la popolazione di Trento
Indagine “#TrentoIncifre”, curata dall’Ufficio statistica del Comune
Trento – In 25 anni la popolazione di Trento è cresciuta, passando da 105.942 abitanti nel 2000 a 120.000 abitanti nel 2025. Lo rivela l’indagine “#TrentoIncifre”, curata dall’Ufficio studi e statistica del Comune. Dal 2016 al 2025, sono aumentate le persone in più tra i 15 e i 29 anni, incrementando di 1521 unità. Tra le tendenze demografiche rilevate – informa una nota – risulta comunque rilevante l’invecchiamento della popolazione. L’età media nel 2025 è di 45,8 anni, mentre era di 45,7 nel 2024 e di 44,3 nel 2016. Le persone over 80 raggiungono l’8,2%, mentre nel 2024 erano l’8,1% e nel 2016 il 6,9%. Sul territorio cittadino ci sono 41 persone ultracentenarie, di cui otto sono uomini.
Aumenta il numero delle famiglie, e in particolare di quelle unipersonali: sul territorio ci sono circa 56.192 famiglie, in aumento di 449 nuclei rispetto all’anno precedente. Il numero di componenti medi rimane pari a 2,1, come nel 2024. Si conferma il trend in aumento delle famiglie composte da una sola persona, che costituiscono il 43,5% del totale dei nuclei. Crescono anche i residenti stranieri, che nel 2025 sono 14.307, 443 in più rispetto all’anno precedente. L’età media degli stranieri è di 35,7 anni.
