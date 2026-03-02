In 25 anni è cresciuta la popolazione di Trento

Indagine “#TrentoIncifre”, curata dall’Ufficio statistica del Comune

Trento – In 25 anni la popolazione di Trento è cresciuta, passando da 105.942 abitanti nel 2000 a 120.000 abitanti nel 2025. Lo rivela l’indagine “#TrentoIncifre”, curata dall’Ufficio studi e statistica del Comune. Dal 2016 al 2025, sono aumentate le persone in più tra i 15 e i 29 anni, incrementando di 1521 unità. Tra le tendenze demografiche rilevate – informa una nota – risulta comunque rilevante l’invecchiamento della popolazione. L’età media nel 2025 è di 45,8 anni, mentre era di 45,7 nel 2024 e di 44,3 nel 2016. Le persone over 80 raggiungono l’8,2%, mentre nel 2024 erano l’8,1% e nel 2016 il 6,9%. Sul territorio cittadino ci sono 41 persone ultracentenarie, di cui otto sono uomini.

Aumenta il numero delle famiglie, e in particolare di quelle unipersonali: sul territorio ci sono circa 56.192 famiglie, in aumento di 449 nuclei rispetto all’anno precedente. Il numero di componenti medi rimane pari a 2,1, come nel 2024. Si conferma il trend in aumento delle famiglie composte da una sola persona, che costituiscono il 43,5% del totale dei nuclei. Crescono anche i residenti stranieri, che nel 2025 sono 14.307, 443 in più rispetto all’anno precedente. L’età media degli stranieri è di 35,7 anni.

In breve

Inaugurata la Casa della Comunità di Trento sud

Storo: presentato il nuovo servizio di trasporto per lo screening mammografico promosso da LILT

Dispersione scolastica e giovani NEET: presentati i risultati della ricerca sull’Alto Garda e Ledro

Sinergia Astro FEM per rendere più resiliente e sostenibile l’acquacoltura di montagna

Consiglio dei giovani EUSALP, candidature aperte fino al 12 maggio

Trento si illumina per il Flame Festival, in migliaia per la fiaccola paralimpica

Cembra in festa per i campioni olimpici del curling