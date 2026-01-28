In 134 uffici postali del Trentino è possibile richiedere e rinnovare il passaporto

Evento di presentazione, all’ufficio postale di Pinzolo, con Salvatore Anania, vicario questore di Trento; Andrea Maria Atanasio, dirigente divisione P.A.S.I (Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione); Roberto Failoni, assessore provinciale

Da sinistra a destra: Salvatore Anania, vicario questore di Trento; Andrea Maria Atanasio, dirigente divisione P.A.S.I; Roberto Failoni, assessore provinciale; Cesare Caminotti, assessore comunale; Matteo Zampieri Direttore Filiale di Poste Italiane di Trento; Davide Biancucci, Relazioni Istituzionali Poste Italiane

Pinzolo (Trento) – L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati in uno dei Comuni con ufficio postale abilitato al servizio, potranno chiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto, presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis: certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione. In totale, a livello nazionale, sono già stati erogati circa 210 mila servizi di cui 150 mila passaporti.