Ci sono stati 40.000 visitatori in più rispetto allo scorso anno

La trentunesima edizione del Mercatino di Natale di Trento si chiude con 40.000 visitatori in più rispetto allo scorso anno, con circa 750.000 presenze complessive

Trento – La ricaduta economica – comunica Apt di Trento – è stimata in circa 25 milioni di euro. La permanenza media dei visitatori è salita a 2,9 giorni, con tassi di occupazione medi tra l’80% e l’85%, un incremento sensibile anche nei giorni feriali. “Il Mercatino di Natale si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione turistica del territorio”, sottolinea il presidente dell’Azienda per il Turismo Trento, Franco Aldo Bertagnolli.

“La crescita che registriamo non è legata a un aumento incontrollato dei flussi, ma a un apprezzamento sempre maggiore per la qualità complessiva della proposta. Una qualità che nasce dalla combinazione tra il Mercatino, l’eccellenza dei prodotti, le esperienze enogastronomiche, l’offerta culturale e la possibilità di vivere Trento come una città da scoprire. Questo si traduce in una permanenza più lunga, in una migliore distribuzione dei visitatori sul territorio e in una ricaduta economica diffusa che si estende a tutto il sistema urbano, rendendo l’esperienza compatibile con la vita quotidiana della città”, aggiunge Bertagnolli.

“La sfida dei prossimi anni – prosegue il presidente dell’Apt – è continuare a puntare sulla qualità complessiva del prodotto: dagli allestimenti alla gestione degli spazi, dalla valorizzazione del patrimonio architettonico all’attenzione per la sostenibilità ambientale – prosegue Bertagnolli – il pubblico dimostra una sensibilità crescente verso questi temi e Trento ha tutte le caratteristiche per proporsi come modello di evento equilibrato, capace di generare benefici diffusi e duraturi per il territorio”.