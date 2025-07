Grave incidente stradale in A22 corsia nord

Soccorsi in azione con il supporto dell’elicottero giovedì dopo le 12.30

In aggiornamento

Trento – Soccorsi mobilitati giovedì verso le 12.30 in A22, corsia nord, per un incidente nel quale sarebbero rimasti coinvolti alcuni mezzi. Ci sarebbero alcuni feriti, secondo le prime infomazioni. L’emergenza è scattata lungo l’A22 tra i caselli di Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Bolzano. Si è verificato, secondo le prime informazioni, un grave incidente che avrebbe coinvolto un motociclista, rimasto poi a terra sull’asfalto in condizioni molto gravi.

In breve

