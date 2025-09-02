Trento e Bolzano tra regioni Ue con aspettativa di vita più alta

L’Italia sopra la media Ue con 83,5 anni

Trento/Bolzano – Trento e Bolzano sono tra le regioni dell’Ue con la più alta aspettativa di vita, rispettivamente 85,1 e 85 anni. Lo certificano i dati Eurostat sull’aspettativa di vita nell’Ue, pari a 81,4 anni nel 2023 con un aumento di 0,8 anni dal 2022. Dopo essere diminuita nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19, spiega l’ufficio statistico dell’Ue, l’aspettativa di vita ha raggiunto valori superiori rispetto al 2019. L’Italia è sopra la media Ue con 83,5 anni. La regione dell’Ue con la più alta aspettativa di vita alla nascita era Madrid (86,1 anni), seguita da Trento (85,1 anni), dalle isole Åland in Finlandia (85,1 anni), da Navarra in Spagna e dalla provincia autonoma di Bolzano (entrambe 85,0 anni). Su base regionale, guardando all’Italia le aspettative di vita più alte erano anche in Veneto e Marche (84,5), Emilia Romagna e Toscana (84,4), Lombardia (84,3), Valle d’Aosta (84,2), Friuli Venezia Giulia e Umbria (84,1), Liguria (83,7), Piemonte (83,4), Lazio, Puglia e Sardegna (83,2) e Abruzzo (83,1).

Tra le regioni con l’aspettativa più bassa in Italia si registrano Campania (81,6), Sicilia (81,8) e Calabria (82,1). Seguono Molise (82,7) e Basilicata (82,9). Eurostat registra inoltre che l’aspettativa di vita alla nascita ha raggiunto gli 84 anni nel 2023 (in aumento di 0,7 rispetto al 2022 e allo stesso valore del 2019) e per gli uomini i 78,7 anni (+0,8 rispetto al 2022 e +0,2 rispetto al 2019): l’aspettativa delle donne era dunque 5,3 anni più lunga di quella per gli uomini.