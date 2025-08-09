Trento, dopo il Veneto e altre regioni, un caso di West Nile, rientrata dalle vacanze

La donna non è grave, il dipartimento di prevenzione ricorda le misure per proteggersi dalle punture di zanzare e ridurre il rischio di contagi

Trento – Confermato in Trentino un caso di febbre West Nile. La paziente, una donna rientrata da un periodo di vacanza, si trova ricoverata in ospedale con condizioni stabili. La segnalazione è stata inoltrata al Servizio di igiene del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), che invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire alcune regole di prevenzione.

L’allerta arriva in un momento in cui crescono i casi di malattie trasmesse da zanzare. Solo venerd, nel Veronese, sono stati segnalati due contagi di virus chikungunya: una donna di 64 anni di Negrar e una 39enne di Affi, entrambe ricoverate. La febbre di West Nile è causata da un virus diffuso in diverse aree d’Italia. Non si trasmette da persona a persona, ma principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, soprattutto del genere Culex. Oltre agli insetti, uccelli selvatici e mammiferi come i cavalli possono essere serbatoi naturali del virus.

Come proteggersi: i consigli dell’Apss

Applicare repellenti cutanei sulla pelle esposta.

Indossare abiti chiari, lunghi e coprenti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Evitare profumi intensi che possono attirare le zanzare.

Installare zanzariere o soggiornare in ambienti climatizzati.

Eliminare ristagni d’acqua in sottovasi, giardini, piscine gonfiabili e vasche per animali.

Il periodo di incubazione della malattia varia da 2 a 14 giorni, ma può arrivare a 21 nei soggetti immunodepressi. Al ritorno da aree a rischio, se si manifestano febbre, eruzioni cutanee o sintomi neurologici dopo una puntura di zanzara, è fondamentale contattare subito il proprio medico.