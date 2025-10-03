Trento, dopo ferrovia manifestanti invadono la tangenziale a Trento. Moltissime persone in piazza anche a Bolzano, in Veneto e Friuli V.G.

Il governatore trentino Maurizio Fugatti: “Rispettare libertà altrui”. Scontri con la polizia nelle principali città italiane. Sciopero per Gaza, cortei in tutta Italia: bloccata autostrada a Genova e Bologna, tangenziali invase a Roma e Milano. Cgil: “Due milioni in oltre 100 piazze”

Sanitari in piazza giovedì sera per Gaza (ph Cgil del trentino) e in copertina il corteo di Trento di venerdì

NordEst (Adnkronos) – Migliaia di persone sono scese in piazza a Trento per lo sciopero generale indetto da Cgil, Usb, Cub e Sgb per Gaza e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. La partenza del corteo da piazza Dante è stata ritardata per una discussione in merito a chi lo aprirà, con i sindacati da una parte e gli studenti – che sono scesi in piazza anche ieri – e il Centro Sociale Bruno dall’altra. “Non abbiamo bisogno di bandiere di rappresentanza altrui, quello che ci rappresenta oggi sono le bandiere palestinesi”, hanno detto gli studenti ai microfoni. Dopo i disagi alla stazione ferroviaria di Trento nella serata di giovedì, la protesta è proseguita venerdì in molte zone dela città. Il corteo a sostegno della Palestina e della Global Flotilla a Trento, ha invaso la tangenziale nella zona di via Maccani, bloccando il traffico. Tre le ore di chiusura dell’arteria stradale, riaperta alla circolazione dalle 14, quando i manifestanti sono rientrati in centro. Successivamente il traffico è stato deviato verso le zone più esterne della città.

Fugatti: “Rispettare libertà altrui”

“Le manifestazioni e gli scioperi sono diritto che deve poter essere esercitato. Ma devono essere svolte senza mettere in discussione la libertà degli altri. Se manifestare vuol dire sospendere il traffico viario o ferroviario non va bene. Penso che questo modo di fare sia controproducendote anche per gli ideali di chi protesta”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in relazione alle iniziative organizzate a Trento e sul territorio provinciale per lo sciopero generale indetto a livello nazionale. “Credo che le ragioni e le idee di chi manifesta debbano sempre essere rispettate. Compromettere le libertà altrui, impedendo alle persone di muoversi e, come è successo ieri, di non tornare a casa dopo una giornata di lavoro, non è accettabile. Bisogna aver rispetto dei diritti di tutti”, ha aggiunto il presidente Fugatti, ringraziando la Questura e tutte le forze dell’ordine “per il lavoro straordinario che stanno facendo in questi giorni, assicurando senza alcun aiuto esterno la sicurezza di tutti”.

Il presidio a Bolzano

A Bolzano, presidio davanti al Commissariato di Governo, da parte della Cgil “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza” in concomitanza con lo sciopero generale nazionale. In via Principe Eugenio si sono radunati circa 200 manifestanti con bandiere e fischietti. Negli interventi sono state ribadite le posizioni della Cgil contro “l’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani”.

Lo sciopero a NordEst

Sciopero, per la Palestina a Verona 5.000 in corteo. La Polizia ha attivato gli idranti e usato i lacrimogeni per fermare l’avanzata verso l’Interporto di Padova decisa da alcune frange dei manifestanti al corteo Pro Gaza e Flotilla nella città euganea. I manifestanti sono stati dispersi e sono indietreggiati di alcune decine di metri. Sul posto anche il Questore di Padova, Marco Odorisio. ‘Per Gaza e per la Flotilla’, oltre 5mila al corteo Cgil a Trieste. Presidio pro Pal al porto di Trieste, bloccato anche il varco 1.

La situazione nazionale

La mobilitazione, indetta da Cgil e Usb, coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, dai trasporti locali ai treni, dalla scuola alla sanità. Organizzate 100 manifestazioni nelle città

I 4 parlamentari si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni abbordate e sequestrate da Israele mentre si avvicinavano alla costa di Gaza, in acque internazionali.