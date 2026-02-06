Day hospital oculistico sospeso precauzionalmente dall’Asuit a Villa Igea

Provvedimento dopo le reazioni infiammatorie di alcuni pazienti operati il 31 gennaio.

Interventi di cataratta, avviate verifiche su alcuni casi di infiammazione post-operatoria

Trento – L’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) ha reso noto di aver sospeso in via precauzionale l’attività programmata del day hospital oculistico dopo che alcuni pazienti sottoposti a intervento di cataratta, “avvenuto con modalità regolari nella giornata di sabato 31 gennaio”, informa una nota, hanno “successivamente manifestato una reazione infiammatoria”. Nello stesso comunicato, l’Asuit spiega di essere “intervenuta tempestivamente garantendo l’assistenza medica necessaria ai soggetti coinvolti”, nessuno dei quali è ricoverato. Nel contempo è stata avviata “un’indagine per individuare con precisione la causa dell’evento.

A titolo precauzionale, la direzione del Servizio ospedaliero provinciale ha disposto la sospensione temporanea di alcune sedute di interventi di cataratta programmati nel day hospital di Villa Igea per “per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche approfondite che includono campionamenti microbiologici e l’analisi dei lotti dei materiali utilizzati”. Le analisi effettuate sui campioni prelevati dai pazienti hanno escluso l’origine virale e batterica dell’infiammazione. L’attività operatoria riprenderà non appena gli accertamenti avranno escluso criticità relative agli ambienti e ai materiali in uso.

In breve

Pediatri di libera scelta, approvato l’Accordo integrativo provinciale

Ospedale di Rovereto, un nuovo angiografo per la cardiologia

Olimpiadi Milano Cortina: la sanità trentina in campo

Porte aperte al Centro Stava 1985 il 9 febbraio e il 9 marzo

Conclusi i lavori alla stazione FS di Trento