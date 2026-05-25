Abbonamento si attiva con la smart card

Valido dal primo giugno fino al 31 agosto. La misura contro il caro carburanti approvata dalla Giunta

Trento – Da giovedì 28 maggio sarà possibile acquistare presso le biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia il nuovo abbonamento estivo da 20 euro per i mezzi pubblici in tutto il territorio trentino. L’abbonamento potrà essere utilizzato dal 1° giugno al 31 agosto su autobus urbani ed extraurbani, treni locali e la funivia Trento-Sardagna. Per attivarlo è necessaria la smart card nominativa del trasporto pubblico trentino, per lavoratori e pensionati. Chi non ha già la tessera può richiederla direttamente nelle stesse biglietterie: per il rilascio bastano pochi giorni.

La misura è stata approvata dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti nell’ambito degli interventi contro il caro carburanti. “Un’opportunità per i cittadini – dai lavoratori ai pensionati under 70 che non beneficiano della gratuità del servizio – che, in un periodo segnato dall’aumento del costo dei carburanti possono usufruire di una tariffa conveniente per spostarsi con il trasporto pubblico locale. Si tratta di un abbonamento valido per tre mesi, da giugno ad agosto, che rappresenta un aiuto concreto per chi si muove in Trentino, soprattutto per motivi di lavoro ma non solo. Un sostegno alle famiglie e anche a chi già utilizza i mezzi pubblici, che potrà beneficiare di una quota di rimborso nelle modalità previste”, così il presidente Fugatti.

Come precisato, l’abbonamento è acquistabile presso le biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia Spa a partire da giovedì 28 maggio 2026 e sarà rilasciato ai possessori della tessera nominativa “lavoratori e altri” e della tessera nominativa “pensionati” (categorie A, B e D).

Il titolo di viaggio dà diritto all’utilizzo dei seguenti servizi:

Bus e servizi urbani ed extraurbani di Trentino trasporti SpA

Ferrovia Trento-Malè-Marilleva

Ferrovia della Valsugana tra Trento e Primolano

Ferrovia del Brennero (eccetto i servizi IC, EC, Frecce) tra Borghetto e Mezzocorona/Ora (la stazione di Ora è utilizzabile solo per viaggi da o per la Val di Fiemme e la Val di Fassa; sono escluse le fermate per salita/discesa di Salorno, Magrè/Cortaccia ed Egna)

Funivia Trento-Sardagna

Chi non ha già la smart card può richiederla presentando l’apposito modulo (disponibile anche online), sempre tramite gli sportelli di Trentino trasporti e Trenitalia; la tessera sarà disponibile entro qualche giorno al costo di 4 euro (oltre ai 20 euro dell’abbonamento trimestrale).

La Giunta ha inoltre definito le modalità di rimborso. Chi possiede già un abbonamento semestrale o annuale che copre il periodo estivo riceverà un rimborso proporzionale, purché tale periodo di sovrapposizione sia superiore a 30 giorni. Non sono previste invece forme di compensazione per gli abbonamenti settimanali o mensili, sia urbani che extraurbani. Tempi e modalità per la richiesta dei rimborsi saranno comunicati entro il 10 giugno sui siti istituzionali della Provincia e di Trentino Trasporti.

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