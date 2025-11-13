Trento, da sabato 15 novembre 2025 obbligo di gomme invernali o catene a bordo

Lo comunica il Comune di Trento

Trento – Scatta sabato prossimo, 15 novembre, su tutto il territorio comunale l’obbligo per tutti i veicoli a motore di essere muniti di pneumatici invernali o di avere a bordo le catene da neve. In caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio c’è l’obbligo di circolare con gli pneumatici invernali o le catene da neve montati. L’obbligo durerà fino al 15 aprile prossimo.

Stampa PDF eBook