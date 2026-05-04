Da metà maggio nuovo servizio di vigilanza in piazza Dante

Sarà dedicato in particolare alla palazzina Liberty, che ospita la Biblioteca Ragazzi e il Libercafé, e alla zona dei bagni pubblici. I controlli delle guardie giurate saranno distribuiti in tre fasce orarie variabili durante la settimana, mentre nei weekend ci sarà una presenza più costante

Trento – La Giunta comunale ha deciso di attivare un servizio di vigilanza armata in piazza Dante, dedicato in particolare alla palazzina Liberty, che ospita la Biblioteca Ragazzi e il Libercafé, e alla zona dei bagni pubblici. Viste le indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è ritenuto di attivare il servizio con urgenza, verso la metà di maggio, non appena saranno adottati tutti gli atti amministrativi necessari. Il presidio sarà affidato a una ditta di vigilanza che già collabora con il Comune di Trento, per esempio all’interno della biblioteca di via Roma.

In piazza Dante le guardie giurate si occuperanno esclusivamente delle attività consentite dalla normativa: avranno funzione di presidio, deterrenza e segnalazione alle forze dell’ordine. La loro sarà una vigilanza dinamica, con controlli distribuiti in tre fasce orarie variabili durante la settimana e con una presenza più costante nei fine settimana. La presenza degli addetti alla vigilanza serve non solo come deterrente ma anche a rassicurare i frequentatori del Libercafé e della biblioteca, che sono in gran parte minori. In caso vengano rilevati comportamenti molesti o pericolosi, le guardie potranno avvertire immediatamente le forze dell’ordine che in questo ultimo periodo hanno potenziato la presenza nell’area.

Si ricorda infatti che, su disposizione del Questore, è stata di recente istituita la “volante Dante”, un servizio di pattugliamento straordinario della Polizia di Stato. La volante è attiva principalmente nel pomeriggio e in serata nelle zone critiche, tra cui piazza Dante e la zona della Portela, per contrastare furti e risse e rendere più vivibile tutta la zona.