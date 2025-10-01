Controllati a Trento 51 plateatici: 37 sono risultati irregolari, 5 del tutto abusivi

L’assessore Pedrotti: “Inaccettabili gli insulti alla polizia locale che fa solo il proprio dovere. Ci mettiamo a disposizione per un confronto con le categorie, che peraltro erano state avvertite in anticipo riguardo agli imminenti controlli legati anche alle numerose segnalazioni riguardo alle difficoltà di transito delle auto e dei mezzi della nettezza urbana”

Trento – “È inaccettabile che la polizia locale sia accusata di rubare i soldi degli esercenti di Trento. A tutela dell’onorabilità degli agenti, è bene fare alcune precisazioni sui controlli che, nell’agosto scorso, hanno interessato i plateatici dei locali del centro storico”. A intervenire sulla polemica sollevata dal titolare di un ristorante è l’assessore all’Economia Alberto Pedrotti che racconta: “I controlli di cui parla l’esercente sono stati fatti ad agosto, tra il 13 e il 26, per lo più la mattina, dunque in un periodo e in una fascia oraria in cui i locali erano poco affollati.

Nei giorni precedenti avevamo anche avvisato le associazioni di categoria più rappresentative: dunque l’intento del Comune non era quello di fare un’imboscata, ma di dare seguito alla numerose segnalazioni di residenti che, soprattutto in alcune vie, lamentano di non riuscire a passare con l’auto a causa dell’allargamento dei plateatici. Anche i mezzi della nettezza urbana in qualche caso hanno avuto difficoltà a muoversi”.

I locali controllati

Sono stati in tutti 51: solo 9 plateatici erano in regola, 5 del tutto abusivi, 37 sono risultati irregolari, alcuni occupavano anche più del doppio della superficie in concessione. “Tengo a dire che la polizia locale ha agito con buonsenso e non ha considerato le difformità minime – continua l’assessore Pedrotti – Ricordiamoci però che si tratta di aree pubbliche, di proprietà della collettività, dunque è necessario muoversi per tutelare gli interessi di ogni cittadino”. Conclude l’assessore Pedrotti: “È chiaro che, se le violazioni sono così numerose, siamo di fronte a un problema. Per questo ci mettiamo a disposizione per un confronto con le categorie e con i titolari dei locali, ma non possiamo tollerare gli insulti alla polizia locale che fa solo il proprio dovere. Quanto al fatto che la città è cambiata, sono d’accordo anch’io: 30 anni fa la città contava poco più di 100 mila presenze turistiche, oggi siamo a oltre 1 milione. Con evidenti vantaggi economici per tutto l’indotto”.

In breve

Due matrimoni tra detenuti del carcere di Spini di Gardolo sono stati celebrati nella casa circondariale dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli. “Non cerimonie frettolose e dimesse, ma riti pieni di emozione – ha scritto Ianeselli sul proprio profilo social – con i vestiti da sposa e da sposo, i testimoni, la musica del violoncello suonato da un detenuto, la torta favolosa realizzata in carcere, il lancio del riso e del bouquet”. Insomma, il carcere può essere non un luogo di afflizione, ma di riscatto osserva ancora il sindaco.