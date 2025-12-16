Approvati dall’aula una serie di ordini del giorno

Manovra di bilancio, nel corso della mattinata di martedì, si sono discussi una serie di ordini del giorno: ecco i temi trattati in aula

Mattia Debertolis, ©foto Daniele Mosna/FISO scomparso in Cina, durante una gara di orientamento

Trento – Durante la seduta, il Consiglio provinciale di Trento ha approvato – tra gli altri – l’ordine del giorno sul nuovo centro sportivo a Primiero, nel nome di Mattia Debertolis. Approvato all’unanimità e proposto dalla consigliera Antonella Brunet (Lista Fugatti), impegna la Giunta a valutare la possibilità di finanziare la ristrutturazione e l’ampliamento del centro sportivo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, compatibilmente con le risorse disponibili e con le priorità della manovra. L’intervento ha l’obiettivo di dotare il territorio di strutture moderne e adeguate alle esigenze sportive, sostenendo al tempo stesso il percorso di intitolazione del nuovo centro al giovane campione di orientamento, Mattia Debertolis, scomparso in Cina, come riconoscimento del suo valore umano e sportivo. Mattia Debertolis, 29 anni, atleta trentino di Primiero, di corsa orientamento, è deceduto in seguito ad un tragico malore ai World Games 2025 di Chengdu, nella Repubblica Popolare di Cina, il 12 agosto 2025.

Altri ordini del giorno approvati

Odg 1 Carlo Daldoss (La Civica). Un premio per le aziende agricole svantaggiate (Approvato). L’odg del consigliere della Civica, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a individuare le modalità per costituire un fondo, richiesto dalle associazioni degli agricoltori, nel quale confluisca una quota del gettito dell’imposta di soggiorno, fino ad un massimo del 10%. Cifra che andrebbe destinata ad un premio alle aziende zootecniche – anche per il loro ruolo di gestione del paesaggio – che operano sul territorio trentino in zone svantaggiate come integrazione del “premio sfalcio”. Sì all’odg è stato espresso da Valduga (Campobase) che ha ricordato di aver presentato un emendamento su questo argomento. Voto positivo anche da parte di Brunet (Lista Fugatti) e da Bosin (Patt).

Odg 2 Carlo Daldoss (La Civica) (Approvato). Un accordo con le dighe per gestire i rilasci d’acqua nel Noce. L’odg di Daldoss, approvato all’unanimità, impegna la Giunta, in attesa della riassegnazione delle concessioni indroelettriche, a farsi promotrice della ricerca di un accordo tra i concessionari sottesi alle dighe Careser e Pian Palù, gli enti locali e gli attori del territorio che individui una soluzione che contemperi gli interessi dei vari attori, prevedendo l’attuazione di un rilascio d’acqua dal sistema idroelettrico nella Val di Peio per supportare i deflussi nel torrente Noce allo scopo di consentire, nel periodo estivo la fruizione del torrente per le attività sportive e turistiche. Inoltre chiede una forma di comunicazione da parte dei concessionari idroelettrici nei confronti di portatori di interesse in merito alla programmazione dei deflussi d’acqua rilasciati dal sistema idroelettrico. Manica (Pd) ha annunciato il voto positivo del suo gruppo perché pone il tema dell’uso sportivo delle acque come elemento di valutazione per la concessione. E ha ricordato che a partita delle concessioni è decisiva anche per la tutela ambientale.

Odg 3 Christian Girardi (La Civica) (Approvato). Confermare il bando per le riqualificazioni energetiche. L’odg dell’esponente della Civica, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a confermare anche per gli anni 2026-2028 il bando per la concessione di un contributo a copertura degli interessi maturati su un mutuo/prestito stipulato per le spese per interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente, utilizzando a tal fine le risorse previste all’interno del Bilancio. A garantire, inoltre, che tra i criteri previsti per l’accesso al contributo sia prevista la necessità di realizzare interventi per una spesa massima di 96 mila euro. Valduga ha detto che l’odg è condivisibile e si è augurato che l’attenzione venga puntata sulla prima casa. Sì anche da Manica.

Odg 4 Walter Kaswalder (Patt) (Approvato). Potenziare la sede dell’Euregio di Trento. Sostituita la premessa e il dispositivo con un emendamento, il testo del consigliere Kaswalder, approvato all’unanimità, chiede alla Giunta provinciale di valutare l’opportunità di potenziare l’organico della sede dell’Euregio di Trento, anche per favorire la realizzazione di atti politici del Dreier Landtag, rientranti nella competenza del GECT. Impegna inoltre la Provincia a valutare l’ipotesi che il coordinatore, nell’ambito del segretariato generale, sia titolare di un ufficio, assegnato secondo quanto previsto dall’ordinamento provinciale in materia di personale e a valutare la migliore collocazione di tale ufficio nell’ambito dell’organigramma provinciale.

Odg 9 Daniele Biada (FdI) (approvato). Rivedere i criteri del bando sulle aree a rischio spopolamento. L’odg di Biada (approvata la premessa, con il voto dello stesso proponente, e approvato il dispositivo con 17 sì e 11 no) impegna la Giunta a valutare l’opportunità di introdurre nei prossimi bandi, anche per i soggetti non residenti, un vincolo di età nel caso di utilizzo della prima abitazione, vincolo che, tenuto conto che può essere pari a un’età massima di 60 anni.

Odg 10 Daniele Biada (FdI) (Approvato). Un piano di screening per la diagnosi del tumore alla prostata. L’odg dell’esponente di FdI, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a valutare con il supporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i risultati della ricerca sullo screening alla prostata, nonché gli studi condotti dalla Regione lombardia, confrontandosi con l’Osservatorio Nazionale Screening e con i partner europeo dell’iniziativa EUCanScreen, al fine di individuare eventuali ulteriori percorsi di prevenzione. Michela Calzà (Pd) ha sostenuto l’odg. Via libera anche da parte di Valduga anche se ha sottolineato che si devono attendere gli esiti degli studi. Posizione condivida da Cia.

Odg 15 Carlo Daldoss (Civica) (Approvato). Promozione di un fondo provinciale per le costruzioni in legno. Con la sua proposta di ordine del giorno, approvato all’unanimità, il consigliere Daldoss impegna la Giunta a individuare le modalità opportune al fine di costituire un fondo provinciale finalizzato al maggior risparmio energetico e alla prevenzione della produzione di CO2 attraverso l’incentivazione delle costruzioni in legno e conseguente individuazione delle risorse da finalizzare a tale fondo nelle prossime manovre di bilancio, compatibilmente con le risorse disponibili.

Odg 16 Antonella Brunet (Lista Fugatti) (Approvato). Occupazione femminile: incentivi alla genitorialità condivisa. L’ordine del giorno, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a valutare l’estensione e l’integrazione del sostegno economico previsto per il congedo parentale, rivolto in modo specifico ai padri residenti in Trentino. L’obiettivo è ridurre il divario retributivo che oggi scoraggia gli uomini dall’assumere un ruolo paritario nella cura dei figli, incentivando così una più equilibrata condivisione dei carichi familiari e favorendo la permanenza e la crescita professionale delle madri nel mercato del lavoro.

Odg 20 Christian Girardi (Civica) (Approvato). Circolazione crediti d’imposta edilizi. Valutare se, tenuto conto dei volumi di credito d’imposta derivanti da interventi di edilizia privata effettuati su immobili in Trentino che ancora non possono essere ceduti, sia opportuno intraprendere azioni volte a favorirne la circolazione, tramite la creazione di elenchi di cedenti del credito fiscale a cui i cessionari possono rivolgersi.

Odg 21 Vanessa Masè (Civica) (Approvato). Introduzione dei caschi refrigeranti nei reparti oncologici. L’ordine del giorno, approvato all’unanimità, chiede alla Giunta di valutare in relazione alle evidenze scientifiche, la percorribilità di utilizzare, nell’ambito dei percorsi oncologici i caschi refrigeranti automatizzati, dispositivi approvati e sicuri che raffreddano il cuoio capelluto durante la chemioterapia riducendo significativamente la caduta dei capelli. L’obiettivo è offrire ai pazienti uno strumento concreto per preservare dignità e benessere psicologico, utilizzando le risorse previste nel bilancio 2026-2028. Luca Guglielmi (Fassa) ha ricordato di aver sottoscritto la proposta anche perché c’è una domanda crescente da parte dei pazienti. Valduga, pur approvando l’odg, ha invitato tutti a tenere conto dei dati di letteratura scientifica che non sono omogenei sulla prevenzione della caduta dei capelli.

Odg 29 Antonella Brunet (Lista Fugatti) (Approvato). Realizzazione della tratta trentina della ciclabile dello Schener. Approfondire la progettualità già elaborata dalla Comunità di Primiero e avviare un confronto con enti trentini e veneti per coordinare la realizzazione della ciclabile dello Schener è quello che chiede questo ordine del giorno approvato all’unanimità. È inoltre proposto di predisporre un documento di fattibilità delle alternative progettuali lungo la SS 50, da Masi di Imer a Pontet, valutando i finanziamenti necessari e garantendo coerenza con mobilità dolce, sicurezza e promozione turistica.

Odg 31 Claudio Cia (Gruppo Misto) (Approvato). Dispositivi per misurare la glicemia ai pazienti non vedenti . L’odg dell’esponente del Gruppo Misto, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a verificare,a verificare insieme all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la percorribilità, anche in relazione alle valutazioni cliniche e alle evidenze scientifiche, di prevedere modalità organizzative finalizzate a garantire alle persone con diabete e con cecità o ipovisione grave, che non rientrano nelle categorie di pazienti diabetici per i quali è prevista la fornitura di dispositivi per l’automonitoraggio della glicemia, di poter disporre di modalità di misurazione della medesima compatibili con la situazione di disabilità visiva grave.

Odg 32 Claudio Cia (Gruppo Misto) (Approvato). Per gli studenti infermieristica buoni pasto e parcheggi L’odg di Cia, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a favorire l’introduzione della gratuità del buono pasto per gli studenti tirocinanti del corso di laurea in Infermieristica che svolgono attività presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie territoriali, le RSA e gli ospedali; a promuovere ove possibile, l’accesso ai parcheggi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie territoriali, delle RSA e degli ospedali o l’attivazione di misure di trasporto pubblico gratuito o agevolato.

Odg 33 Claudio Cia (Gruppo Misto) (Approvato). Sperimentare ambulatori per limitare gli accessi al ps. Il documento, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a valutare nell’ambito dell’avvio delle Case di Comunità, percorsi ambulatoriali dedicati per la presa in carico di codici minori, in grado di limitare l’accesso inappropriato al Pronto Soccorso.

Odg 34 Stefania Segnana (Lega) (Approvato). Contributi per il mantenimento dei cani di guardania. L’odg della consigliera della Lega, approvato all’unanimità, impegna la Giunta a valutare l’introduzione di un contributo per il mantenimento dei cani da guardiania impiegati dagli allevatori in particolare nei contesti di pascolo vagante e di mobilità sul territorio in assenza di recinzioni; a definire criteri di corresponsione del contributo che risultino coerenti con gli obiettivi di tutela delle attività zootecniche e di rafforzamento delle misure preventive, assicurando semplicità di accesso.

Odg 35 Christian Girardi (La Civica) (Approvato). Monitorare le richieste per la scuola su sei giorni. L’odg del consigliere della Civica, con voto segreto chiesto da Degasperi, approvata la premessa con 18 sì e 8 astenuti, il dispositivo con 24 sì e 2 astenuti, impegna la Giunta a effettuare una ricognizione nelle scuole primarie trentine per verificare quante richieste per la scuola su sei giorni sono state presentate dai genitori e quali siano le motivazioni per la mancata attivazione; a valutare, per l’anno scolastico 2027/2028 , sulla base degli esiti della ricognizione effettuata e nel rispetto dell’autonomia scolastica organizzativa, di attivare un confronto con le istituzioni scolastiche sui risultati stessi. Girardi ha difeso la sua proposta come elemento importante per la conciliazione familiare. L’assessore Gerosa ha ricordato che le scuole hanno la possibilità di organizzarsi in base alle esigenze territoriali. Girardi ha difeso la sua proposta come elemento importante per la conciliazione familiare. Esigenze che vengono riportate al consiglio dell’istituzione scolastica. Ma Gerosa ha anche detto che la richiesta più forte è per una scuola di 5 giorni.

Odg 41 Eleonora Angeli (Lista Fugatti) (Approvato). Nuove misure in favore della disabilità attraverso l’uso di strumenti tecnologicamente avanzati. L’ordine del giorno, approvato all’unanimità, propone di rafforzare le politiche provinciali sulla disabilità promuovendo l’uso di dispositivi tecnologicamente avanzati come strumenti compensativi per persone con disabilità, anziani e giovani con difficoltà di apprendimento. Viene valorizzato il ruolo di ausili innovativi – dalla domotica agli adattamenti per la mobilità e agli strumenti informatici – capaci di aumentare l’autonomia personale, ridurre il carico assistenziale e migliorare la qualità della vita. Si chiede alla Giunta di valutare nuove misure di sostegno, anche tramite noleggio o leasing, in coerenza con la normativa vigente e con le risorse disponibili.

Odg 43 Eleonora Angeli (Lista Fugatti) (Approvato). Stabilizzazione di attività e personale dei “progetti autismo”. Garantire la continuità e la stabilizzazione dei “progetti autismo” attivati da APSS grazie a fondi ministeriali, in scadenza nel 2025. Questo quanto chiede, nel dispositivo, l’ordine del giorno presentato dalla Consigliera Angeli. I progetti riguardano attività di trattamento, inclusione sociale e inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico, attraverso personale specializzato e il coinvolgimento del terzo settore. Viene sottolineata l’importanza del lavoro come strumento di autonomia e integrazione sociale e il valore della rete territoriale già attiva. Si propone di finanziare, compatibilmente alle risorse disponibili per il biennio 2026-2027, sottolineando che sarebbero necessari 750 mila euro annui, quanto sufficiente per mantenere personale e attività, assicurando risposte strutturali e durature alle esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Odg 46 Luca Guglielmi (Fassa) (Approvato). Disabilità: Stato e INPS aumentino il reddito massimo consentito a salvaguardia dell’assegno mensile di assistenza. Il consigliere fassano, con un odg approvato all’unanimità, chiede alla Giunta provinciale di attivarsi presso lo Stato e l’INPS per ottenere un innalzamento significativo del limite di reddito annuo oltre il quale le persone con disabilità o invalidità parziale perdono l’assegno mensile di assistenza. Il documento evidenzia come gli attuali massimali, particolarmente bassi, scoraggino l’inserimento lavorativo e inducano alcuni beneficiari a rinunciare al lavoro per non perdere il sostegno economico. Si sottolinea il valore del lavoro come strumento di autonomia, benessere psicologico e integrazione sociale, soprattutto nei territori periferici, e si chiede che l’adeguamento dei limiti tenga conto dell’impatto sul bilancio provinciale, pur restando una competenza statale.

Odg 50 Luca Guglielmi (Fassa) (Approvato) Miglioramento degli spazi dedicati al personale di Trentino Emergenza a Cavalese e nel distretto sanitario di Fassa. Guglielmi evidenzia le criticità strutturali e funzionali degli spazi attualmente dedicati al personale di Trentino Emergenza nelle postazioni di Cavalese e della Valle di Fassa, che incidono negativamente sulle condizioni di lavoro di operatori impegnati in un servizio essenziale h24. Il documento impegna la Giunta provinciale a proseguire un confronto con i soggetti interessati per individuare soluzioni logistiche che contribuiscano a garantire l’ulteriore efficientamento dei tempi di intervento in zona, valorizzando il patrimonio esistente.

Odg 51 Walter Kaswalder (PATT) (approvato in forma emendata con 10 no e. un’astensione). Realizzazione di un parcheggio sotterraneo strategico nell’area dell’ex stazione delle autocorriere di Trento a sostegno dell’accessibilità urbana e del tessuto economico. In attesa dell’individuazione della definitiva destinazione d’uso dell’area, l’odg impegna la Giunta a valutare previa verifica della fattibilità tecnica ed urbanistica e sentito il Comune di Trento, la realizzazione un parcheggio provvisorio di superficie sul compendio, attualmente utilizzato come parcheggio temporaneo degli autobus destinati al servizio extraurbano, funzionale a garantire un accesso rapido ai servizi della città, a sostenere le attività commerciali del centro storico e a servire i lavoratori ed i pendolari che quotidianamente si recano nel capoluogo dalle valli. La consigliera Lucia Maestri (PD) ha obiettato che l’odg è quantomeno bizzarro perché mette in discussione l’autorevolezza del Comune: da quando in qua decide la Provincia su questioni urbanistiche del Comune? Di simile avviso il consigliere Roberto Stanchina (Campobase) che ha anche ricordato che all’area ex Italcementi è già prevista la realizzazione di un parcheggio. Il

voto: 19 sì, 10 no, 1 astenuto.

Odg 53 Maria Bosin (PATT) (approvato all’unanimità) Avvio della progettazione per la soluzione delle criticità viabilistiche di Lisignago sulla SS 612. La consigliera del Partito Autonomista affronta le gravi e persistenti criticità viabilistiche lungo la SS 612 nel tratto che attraversa l’abitato di Lisignago, caratterizzato da carreggiate molto strette, difficoltà di incrocio, rallentamenti e rischi per la sicurezza di veicoli e pedoni. Viene evidenziato il ruolo strategico della strada per la mobilità locale, il trasporto merci e il collegamento turistico tra Val di Cembra, Valle dell’Adige e Valli di Fiemme e Fassa, nonché l’impatto negativo sulle attività economiche e sull’attrattività del territorio. Il documento impegna la Giunta provinciale ad avviare un documento di fattibilità delle alternative progettuali per individuare una soluzione strutturale definitiva, valutandone le ricadute funzionali, ambientali ed economiche, e a considerare successivamente il finanziamento dell’opera in ragione della sua rilevanza strategica. Approvato all’unanimità.

Odg 54 Maria Bosin (PATT) (approvato all’unanimità) Promozione iniziative per il sostegno alla domiciliarità degli anziani tramite il potenziamento delle misure di tele assistenza e telemedicina. L’ordine del giorno propone di rafforzare le politiche provinciali a sostegno della domiciliarità degli anziani, promuovendo il potenziamento delle misure di tele assistenza, telesoccorso e telemedicina. Il documento evidenzia come l’invecchiamento della popolazione e la diffusione di piccoli centri e aree montane rendano sempre più necessario garantire sicurezza, monitoraggio e interventi tempestivi per le persone anziane che vivono sole o in condizioni di fragilità. Richiamando i servizi già attivi e le recenti sperimentazioni di dispositivi digitali avanzati, si

chiede alla Giunta di valutare l’attivazione di iniziative innovative, definendo criteri omogenei di accesso e assicurando il coordinamento con la rete sociosanitaria territoriale, al fine di favorire la permanenza sicura al domicilio, sostenere i caregiver e migliorare la qualità della vita degli anziani. La consigliera Francesca Parolari (PD) ha anticipato il voto favorevole: essenziale intervenire sui dispositivi elettronici per monitorare il benessere degli anziani, utilizzando anche l’intelligenza artificiale.

Odg 57 Maria Bosin (Patt) (accolto all’unanimità in forma emendata) Prolungamento del “Cammino delle Apparizioni” dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné al Santuario della Madonna di Pietralba e valorizzazione delle tappe intermedie. Avviare lo studio e la progettazione per il prolungamento del “Cammino delle Apparizioni” dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné al Santuario della Madonna di Pietralba, valorizzando il turismo lento, spirituale e culturale è l’obiettivo di questo Ordine del Giorno, che evidenzia il valore simbolico e territoriale di un itinerario che unirebbe più province e aree linguistiche, rafforzando l’identità dei territori attraversati e generando ricadute positive su ospitalità diffusa ed economie locali. Si chiede alla Giunta provinciale di promuovere uno studio di fattibilità, coinvolgendo enti locali, associazioni ed enti ecclesiastici, di progettare segnaletica, tracciati, realizzare tramite il SOVA delle stele monumentali, e di favorire il coordinamento interprovinciale per garantire coerenza, riconoscibilità e sviluppo unitario del cammino. Commentando l’odg diversi consiglieri hanno ricordato la vicenda dell’imposizione dell’antenna a Segonzano: sono intervenuti Maria Bosin, Lucia Maestri e Claudio Cia favorevoli ad una battaglia territoriale a tutela della volontà del Comune.

Odg 58 Vanessa Masè (La Civica) (approvato in forma emendata all’unanimità) Sviluppo di servizi conciliativi ed educativi pomeridiani a sostegno delle famiglie e dei minori. L’ordine del giorno propone di sviluppare e strutturare servizi educativi e conciliativi pomeridiani per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, a sostegno delle famiglie e dei minori. Il documento evidenzia il forte disallineamento tra tempi scolastici e tempi di lavoro, che grava soprattutto sulle famiglie e in particolare sulle madri, incidendo su occupazione e qualità della vita. Si chiede alla Giunta di ampliare le indagini conoscitive in essere attraverso l’Agenzia provinciale per la coesione sociale, anche in collaborazione con la Fondazione Demarchi, per rilevare domanda e dotazione di spazi sviluppando una mappatura, in collaborazione con Comuni, Comunità e organizzazioni del Terzo settore per proporre un modello strutturato e flessibile di assistenza pomeridiana per bambini e ragazzi iscritte a scuole primari e secondarie di primo grado per supporto scolastico e laboratori culturali, educativi, artistici, creativi o sportivi. Inoltre propone un orientamento della programmazione dei servizi pomeridiani che permetta

una equa distribuzione territoriale e una modulazione il più possibile equilibrata tra attività di supporto allo studio e laboratori creativi/ricreativi. Francesca Parolari (PD) ha annunciato il voto favorevole: abbiamo depositato un emendamento per estendere la possibilità di organizzare servizi educativi non solo nel periodo estivo, ma anche durante l’anno. Evidenzio che il percorso per individuare le realtà prevede una mappatura in collaborazione con il territorio per poter proporre un modello strutturato e flessibile.

Odg 62 Roberto Paccher (Lega) (approvato con un’astensione) Sviluppo del Piano di gestione del lupo e istituzione di un percorso partecipato con le realtà impegnate nel presidio del territorio. L’ordine del giorno torna sul tema della gestione della presenza del lupo in Trentino alla luce del recente cambiamento del quadro normativo europeo e nazionale, che prevede il declassamento della specie da “rigorosamente protetta” a “protetta”, consentendo maggiori margini di gestione a livello territoriale. Il documento evidenzia l’impatto della crescente presenza del lupo sulle attività zootecniche di montagna e sulla sostenibilità economica delle aziende agricole, pu riconoscendo il valore della specie per la biodiversità. Si chiede alla Giunta provinciale di

completare l’elaborazione di un nuovo Piano di gestione del lupo, integrando prevenzione dei danni, indennizzi rapidi, monitoraggio scientifico e gestione degli esemplari problematici, e di strutturare un percorso partecipato che coinvolga agricoltori, allevatori e realtà impegnate nel presidio del territorio. Ha annunciato il voto favorevole Roberto Stanchina (Campobase). Il voto ha registrato l’astensione di Filippo Degasperi (Onda).

Odg 71 Luca Guglielmi (Fassa) (accolto all’unanimità) Allacciamento e collegamento delle acque nere dalla Val Duron a Campitello di Fassa. Il documento evidenzia l’elevata frequentazione turistica della Val Duron e la presenza di strutture ricettive, malghe e baite, oggi dotate di sistemi di smaltimento limitati o privi di servizi

adeguati. L’ordine del giorno, dunque, riguarda la proposta di allacciare e collegare le acque nere della Val Duron alla rete fognaria dell’abitato di Campitello di Fassa, completando il percorso di tutela ambientale già avviato con il recente collettamento di altri rifugi della valle. Si chiede alla Giunta provinciale di intensificare il confronto con il Comune di Campitello e con i servizi provinciali competenti per verificare la fattibilità tecnica del collettore e la disponibilità delle risorse necessarie, al fine di migliorare la qualità ambientale, la salute pubblica e l’offerta

turistica del territorio.

Odg 74 Roberto Paccher (Lega) (accolto) Misure dedicate per i pascoli trentini per il 2026, anno internazionale di pascoli e pastori. L’ordine del giorno valorizza il ruolo strategico dei pascoli e dei pastori trentini in vista del 2026, proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale dei pascoli e dei pastori. Il documento sottolinea come pascoli e attività di alpeggio rappresentino un presidio fondamentale per il paesaggio alpino, la biodiversità, la sicurezza alimentare e l’identità culturale della montagna, oltre a svolgere una funzione ecologica ed economica rilevante. Richiamando gli obiettivi della NADEFP 2026-2028 sul sostegno all’agricoltura di montagna, si chiede alla Giunta provinciale di proseguire e rafforzare il lavoro del Tavolo Zootecnia, consolidando la collaborazione tra

Federazione Allevatori e Fondazione Mach, e di aggiornare lo studio provinciale su prati e pascoli, valutando anche la predisposizione di un manuale tecnico per una gestione corretta ed equilibrata di queste risorse strategiche.

Odg 77 Roberto Paccher (accolto in forma emendata con 11 non partecipanti al voto) Valorizzare le professionalità mediche anche dopo la pensione. Il consigliere della Lega propone di valorizzare le professionalità sanitarie anche dopo il pensionamento, in risposta alle persistenti carenze di personale nel sistema sanitario trentino, in particolare nella medicina generale, nelle guardie mediche e nei pronto soccorso. Il documento sottolinea come, in una fase di profonda riorganizzazione del sistema sanitario e con l’avvio

della nuova Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, sia strategico non disperdere il patrimonio di competenze maturate da medici, infermieri e tecnici oggi collocati in quiescenza. Con questo dispositivo, si impegna alla Giunta provinciale a promuovere, tramite APSS, opportunità di assunzione a tempo determinato e flessibile per professionisti pensionati, compatibilmente con le risorse di bilancio, al fine di garantire continuità dei servizi, supportare i settori più critici e favorire il trasferimento di competenze alle nuove generazioni di operatori sanitari. Paolo Zanella (PD) ha definito inutile e insensato l’ordine del giorno, visto che propone cose che già si fanno. La minoranza non partecipa al voto.

Odg 82 Stefania Segnana (Lega) (accolto all’unanimità in forma emendata) Valorizzazione energetica dei vapori acquei dell’Acciaieria di Borgo Valsugana a beneficio della comunità locale e del territorio. L’ordine del giorno propone di valorizzare dal punto di vista energetico i vapori acquei e il calore residuo prodotti dall’Acciaieria di Borgo Valsugana, trasformandoli in una risorsa a beneficio della comunità locale e del territorio. Il documento ripercorre il delicato rapporto tra lo stabilimento e la cittadinanza, segnato in passato da criticità ambientali, e sottolinea l’opportunità di avviare una nuova fase fondata su sostenibilità, trasparenza e restituzione al territorio. Si chiede alla Giunta provinciale di avviare un confronto con Acciaierie Venete S.p.A., il Comune di Borgo Valsugana e la comunità per realizzare uno studio di fattibilità su una rete di teleriscaldamento o altre soluzioni di recupero del calore industriale, collegando tali interventi a un più ampio progetto di riqualificazione insediativa e paesaggistica, in coerenza con gli obiettivi provinciali di transizione energetica ed efficienza ambientale. Con l’emendamento è stato inoltre aggiunto un punto che chiede di procedere nelle interlocuzioni già attivate tra Provincia,Comune di Borgo e l’impresa interessata al fine di accelerare l’iter per l’approvazione

dell’accordo di programma di cui all’art. 33, comma 12 delle norme di attuazione del P.U.P., al cui interno troveranno definizione gli aspetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area. Sostegno all’odg da Francesco Valduga (Campobase): un’innovativa possibilità di ristoro a vantaggio del territorio.

Odg 83 Mirko Bisesti (Lega) (approvato all’unanimità) Collegamento ciclo pedonale Mattarello–Romagnano e continuità con l’intervento Mattarello–Aldeno. L’ordine del giorno riguarda la realizzazione del collegamento ciclo pedonale tra Mattarello e Romagnano lungo via delle Ischie, considerato un intervento prioritario per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile nell’area sud di Trento. Il documento evidenzia l’elevato traffico

veicolare e l’assenza di spazi protetti per pedoni e ciclisti, con particolare riferimento a studenti e utenti vulnerabili, e sottolinea l’importanza di garantire continuità con la pista ciclabile Mattarello–Aldeno già programmata. Si chiede alla Giunta provinciale di approfondire, in collaborazione con il Comune di Trento, la fattibilità tecnica e la finanziabilità dell’opera, integrando il nuovo tracciato con la rete ciclo pedonale esistente e con le infrastrutture agricole e idrauliche presenti, al fine di coniugare sicurezza, tutela delle attività agricole e qualità della vita del territorio. Ha annunciato il voto favorevole Roberto Stanchina (Campobase) perché l’iniziativa è frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto il Comune e le frazioni interessate.

Odg 84 Vanessa Masè (La Civica) (approvato all’unanimità) Formazione della Polizia Locale in ambito ambientale. Alla luce delle rilevanti novità introdotte dal decreto-legge “Terre dei Fuochi” e dell’aumento delle

responsabilità operative in capo agli enti locali, l’ordine del giorno propone di rafforzare in modo

strutturale la formazione della Polizia Locale in materia ambientale. Il documento evidenzia come l’estensione delle fattispecie penali, l’inasprimento delle sanzioni e la maggiore complessità tecnica dei controlli richiedano competenze specialistiche aggiornate, soprattutto per un presidio capillare del territorio quale quello svolto dalle Polizie Locali. Si chiede alla Giunta provinciale di promuovere percorsi formativi mirati, con il coinvolgimento dell’APPA come supporto tecnico-scientifico, e di avviare un sistema strutturato di collaborazione e supporto operativo tra APPA e i corpi di Polizia Locale, finanziando tali attività nei limiti delle risorse di bilancio, al fine di garantire controlli ambientali più efficaci, coordinati e omogenei su tutto il territorio provinciale

Odg 85 Eleonora Angeli (Lista Fugatti) (approvato all’unanimità) Interventi necessari all’allacciamento dell’edificio di Candriai alla rete del metano. La struttura di Candriai, di proprietà provinciale e destinata ad attività educative, formative e ricreative, è ampiamente frequentata da bambini, famiglie e gruppi. Nonostante la rete del metano sia già disponibile nelle immediate vicinanze, l’edificio è ancora riscaldato a gasolio, con effetti negativi in termini ambientali, di sicurezza, di qualità dell’aria e di costi di gestione. L’allacciamento al metano consentirebbe un significativo miglioramento dell’efficienza energetica, una riduzione delle emissioni inquinanti e un ambiente più salubre. L’ordine del giorno impegna la Giunta provinciale a valutare il finanziamento degli interventi per 100.000 euro.

Odg 86 Daniele Biada (FdI) (approvato all’unanimità) Sostegno agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali. L’ordine del giorno richiama il valore del patrimonio culturale trentino come elemento identitario delle comunità e responsabilità verso le future generazioni. Pur riconoscendo l’impegno della Provincia, che ha aumentato i contributi per la tutela dei beni culturali dal 50% all’80%, le risorse disponibili non risultano sufficienti a coprire tutte le esigenze di un patrimonio diffuso e articolato. Si chiede quindi alla Giunta provinciale di destinare almeno un milione di euro, nell’ambito della missione dedicata alla cultura, per rafforzare i contributi alla conservazione e al restauro, sostenendo progetti già pronti, garantendo continuità agli interventi e favorendo anche le imprese artigiane del settore.