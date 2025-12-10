Due feriti durante un litigio nella camera d’albergo

Entrambi i coinvolti sono stati trasportati in ospedale a Trento e non sono in pericolo

Trento – Una donna è stata ferita con un coltello dal compagno – entrambi sono lavoratori stagionali di origine straniera non residenti in Trentino – durante una lite che si è verificata meroledì mattina all’alba in un albergo di Campo Carlo Magno, in Trentino. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Trento e non sono in pericolo di vita. L’uomo non sarebbe grave, mentre per la donna si è reso necessario un intervento chirurgico di emergenza. L’allarme è stato dato da alcune persone che hanno udito le urla durante il litigio. Indagano i carabinieri di Riva del Garda.

In breve

Tenno, l’intervento estremamente tempestivo dei vigili del fuoco volontari ha consentito di salvare una palazzina aggredita dalle fiamme. È accaduto nella mattina di mercoledì 10 dicembre. Il rivestimento esterno della casa ha preso fuoco probabilmente a causa id un mucchio di cenere appoggiato accanto all’edificio. Parte del cappotto è andato distrutto, ma i vigili del fuoco volontari di Tenno, supportati anche dai volontari di Riva del Garda, hanno limitato i danni spegnendo in tempi rapidissimi il rogo.

Bolzano, un sacerdote della Diocesi di Innsbruck ha denunciato abusi nei suoi confronti avvenuti, 40 anni fa, durante un suo soggiorno all’Ordine Teutonico a Lana, in Alto Adige. La vittima all’epoca dei fatti aveva 19 anni ed aveva da poco iniziato il percorso verso il sacerdozio. “Sono il primo sacerdote in Austria ad osare questo passo, ma sono convinto di non essere l’unico”, ha detto il prete cattolico, oggi 60enne, all’emittente pubblica Orf.

Padova, muore a 27 anni travolto da un’onda mentre pesca alle Canarie. Riccardo Rocco, padovano di Vigonza in vacanza a Lanzarote con un amico di Scorzè, era un appassionato pescatore. La tragedia domenica 7 dicembre: il giovane era stato ritrovato vivo, il decesso ore dopo all’ospedale.