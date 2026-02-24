In Consiglio provinciale le opposizioni votano compatte, tredici invece gli astenuti, compreso Fugatti

Il Consiglio provinciale di Trento ha respinto la mozione di sfiducia presentata della opposizioni contro Francesca Gerosa (Fratelli d’Italia), assessore provinciale a Cultura, istruzione e giovani che con le sue ‘riflessioni’ rispetto a Clara Marchetto (definita “divisiva” suggerendo anche che “la sua storia andrebbe approfondita meglio”) aveva indispettito anche parte della maggioranza.

Trento – Dalla maggioranza è arrivato un segnale politico importante a Gerosa e a Fratelli d’Italia: i sì sono stati 14, i no 5. Sono invece state 13 le astensioni (praticamente tutta la maggioranza di centrodestra, Fugatti compreso) mentre un consigliere (l’assessore Tonina) non ha partecipato al voto. Contro la sfiducia hanno votato solo in cinque: la stessa Francesca Gerosa, Walter Kaswalder, Daniele Biada, Eleonora Angeli e Roberto Failoni. Gli altri esponenti della maggioranza si sono astenuti.

L’assessore Mario Tonina non partecipa

Fra gli stessi consiglieri che sostengono la Giunta Fugatti della quale fa parte Gerosa ci sono stati dei significativi ‘distinguo’, compreso quello del Patt che si era già espresso con “profonda indignazione per le posizioni espresse da Francesca Gerosa su Clara Marchetto e sulla mozione che mirava a riabilitarla da una storia ingiusta. Le parole utilizzate per ridimensionare e relativizzare la figura di Marchetto rappresentano un fatto grave”.

Gerosa, che aveva già perso la vicepresidenza, ha salvato il posto, ma il clima in maggioranza non è sereno. Alle opposizioni sarebbero stati necessari 18 sì per far approvare la mozione, ma non hanno raccolto alcun voto a parti quelli previsti, ossia di Degasperi (Onda), Manica (Pd), Coppola (Avs), Valduga (Campobase), Maestri (Pd), Stanchina (Campobase), Demagri (Casa Autonomia.eu), Zanella (Pd), Calzà (Pd), Malfer (Campobase), Parolari (Pd), Maule (Campobase) e Franzoia (Pd).

La sfiducia dopo il caso Marchetto

Tutto è nato da quella che sembrava una tranquilla seduta del Consiglio regionale in cui si stava discutendo una mozione per riabilitare Clara Marchetto, l’attivista trentina autonomista e antifascista, tra le prime donne elette in Consiglio regionale ma che, però, in aula non poté mai mettere piede, perché condannata nel 1940 dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato con l’accusa di spionaggio per aver passato informazioni militari alla Francia. Alla riabilitazione, però, si è opposta proprio Gerosa, definendo Marchetto una figura “divisiva”. A sostenere la posizione di Gerosa è arrivata anche la nota del ministro Lollobrigida. Da qui la scelta delle opposizioni di depositare una mozione di sfiducia.

Il dibattito in aula

Ecco come rivedere la seduta con tuti gli interventi video

Lucia Coppola (Avs): ha ripercorso la drammatica parabola biografica della Marchetto, nata a Pieve Tesino nel 1911. Giudicarla – denigrarla – sulla base di una sentenza emanata durante la dittatura fascista è semplicemente inaccettabile. Ci vedo anche uno stereotipo di genere, purtroppo avallato proprio da un assessore provinciale donna. Fuorviante e da respingere è stata la sortita di Francesca Gerosa, a dir poco inopportuna l’uscita del ministro, rivolta a una provincia autonoma cui nessuno deve insegnare la storia. Piena solidarietà per Clara Marchetto e il suo coraggio, farla conoscere è stata una bella iniziativa.

Alessio Manica (Pd): assessora Gerosa, le riconosco caparbietà e anche coerenza in questi due anni. Il caso Marchetto è solo una scintilla in una stanza saturata di gas. C’è un tema di inconciliabilità dentro la coalizione C’è Fratelli d’Italia, allergica all’antifasciscmo, e c’è il Patt, che ipocritamente siede in Giunta facendo finta di non vedere le diversità valoriali profonde. Siamo curiosi di assistere a come la maggioranza si esprimerà oggi a fronte di queste spaccature. Sappiamo del resto che finché a Roma Meloni regna, a Trento il centrodestra non potrà fare a meno del suo partito e della sua leadership politica.

Roberto Stanchina (Campobase): ricordo quando a inizio legislatura io e Demagri non riuscimmo a digerire la scelta di campo del Patt per il centrodestra. Il Patt ha così rinnegato l’europeismo, ha messo da parte l’epoca della violenza fascista contro le minoranze linguistiche e le categorie deboli, ha dimenticato l’autonomismo come istanza da portare avanti a Roma. Spero che il segretario del Patt abbia un sussulto di dignità e non pensi solo alla “carega”.

Alessandro de Bertolini (Pd): in Commissione regionale non si era verificata alcuna alzata di scudi di fronte alla riabilitazione di Marchetto. Poi in aula è accaduto l’imprevedibile e in seguito si è capito che la regia era romana, fatto che mi ha davvero offeso come cittadino trentino. Si è fatto riferimento – per attaccare Marchetto – a una sentenza di uno scellerato tribunale fascista, concepito per fare piazza pulita di ogni opposizione al regime.

Maria Bosin (Patt): nulla di personale con Gerosa, ma devo ribadire che le sue parole in Consiglio regionale sono state sconcertanti. Hanno dipinto ingiustamente la Marchetto come una nemica dell’interesse nazionale, dimenticando che l’autonomismo trentino era naturalmente nato da un contesto storico di appartenenza alla dimensione tirolese. Una donna che ha dedicato la vita alla causa autonomista è stata attaccata da palazzi romani. La sfiducia ora non ci sembra la contromisura adatta, non vogliamo iperpoliticizzare il tema. Vogliamo piuttosto che venga approvata la mia nuova mozione per la intitolazione a Marchetto della Sala di rappresentanza del palazzo della Regione.

Lucia Maestri (Pd): il ministro Lollobrigida dovrebbe studiare un po’ meglio la storia trentina. E noi dobbiamo chiederci quale coscienza autonomistica abbia questa coalizione provinciale. Fugatti ha le mani legate da Fratelli d’Italia e Salvini gli chiede di farsene una ragione. Il piano politico è fatto di valori, troppo comodo pretendere di scindere il lavoro della coalizione dalla sua coesione valoriale. Lei Marchiori sta trasformando il Trentino nello zerbino di Roma, non basta andare a Mantova da Hofer per nasconderlo. Un po’ di dignità verso l’autonomismo andrebbe dimostrata.

Chiara Maule (Campobase): anch’io sono rimasta molto stupita del dietrofront di Gerosa rispetto ai lavori di Commissione regionale, dove si era trovata l’intesa anche con la Svp. Gli autonomisti non si sono fatti sentire, non hanno reagito. Presidente Fugatti, lei disse di essere alla testa di una coalizione popolare, autonomista e civica. Mi pare una definizione che fa molta acqua, dallo storytelling alla realtà ce ne corre.

Paolo Zanella (Pd): i nodi vengono al pettine, l’episodio Marchetto è l’ennesimo di un trend. L’alleanza

tra sovranisti e autonomisti è una situazione ossimorica, innaturale. Fratelli d’Italia è un partito nazionalista, lei Gerosa qui dentro è l’unica che non può dirsi autonomista. La figura di Clara Marchetto ci ricorda la storia della nostra terra e le infamie del fascismo. Bosin (ma anche Franco Panizza) relativizza la vicenda Marchetto, perché c’è da governare. Credo non ci facciate una bella figura a chiudere oggi la vicenda a tarallucci e vino.

Claudio Cia (Gruppo Misto- Forza Italia): è consuetudine non votare le mozioni delle minoranze, ma io

qui riconosco che il testo non è campato per aria ma solleva un tema importante. Sono stato fortunato ad

essere espulso da Fratelli d’Italia, non sapevo ad esempio che onorasse anche Rodolfo Graziani. Un ministro di F.d.I. si è permesso di svilire la nostra autonomia, di ingerirsi nei lavori di un’assemblea legislativa di 70 membri. Presidente Fugatti, secondo me è più faticoso oggi gestire la coalizione che negli anni scorsi fronteggiare Vaia e Covid. Noi oggi siamo a fianco del Patt.

Walter Kaswalder (Patt): il Patt – ha detto – è stato presidente del Consiglio regionale per vent’anni ma non si è mai speso per questo passo a favore di Clara Marchetto, figura centrale del primo autonomismo post bellico. Marchetto restò fuori dall’amnistia per pochi giorni, perché i fatti precedevano di poco l’inizio della guerra. Ho apprezzato che la mozione approvata sia stata firmata per prima dal presidente

Roberto Paccher, dando un segnale di unità complessiva dell’aula. Guardiamo all’Europa dei popolie dei territori, io rispetto l’Italia ma chiedo rispetto per la storia dei trentini, non dimentico che mio nonno combatté per l’Impero austroungarico. Purtroppo il sistema elettorale provinciale costringe gli autonomisti a fare accordi politici. E con quelli – attenzione – puntiamo a portare a casa un’importante riforma dello Statuto.

Stefania Segnana (Lega): condividiamo la mozione per la targa in onore di Marchetto. Siamo autonomisti anche noi e guardiamo avanti, difendendone la specificità pur tenendo le distanze da una mozione di sfiducia politicamente strumentale.

Mirko Bisesti (Lega): che valori vogliamo trasmettere ai trentini, anche ai nuovi trentini? Una storia e una prospettiva di autogoverno che sono radici profonde e che oggi siamo impegnati a coltivare ancora e proporre ai giovani. L’appartenenza territoriale e valoriale viene prima dei partiti stessi che possono dividerci.

Antonella Brunet (Noi Fugatti): ho condiviso in pieno l’iniziativa pro Marchetto, in Commissione ci abbiamo lavorato serenamente per sei mesi e difeso una bella figura di donna. La via della sfiducia a Gerosa ci sembra però eccessiva e sproporzionata.

Vanessa Masè (La Civica): la mozione di sfiducia è strumentale, fa parte delle liturgie politiche, noi teniamo alla coalizione.

Daniele Biada (F.d.I.): do piena fiducia all’assessora Gerosa per il lavoro, l’entusiasmo, la presenza sul territorio, il valore aggiunto dato alla coalizione, la correttezza. Proseguiamo con serenità il nostro lavoro concreto, senza rinunciare alla nostra coerenza.

In dichiarazione di voto infine: Degasperi ha ribadito le contraddizioni emerse in aula tra autonomisti e chi non lo è e la prevalenza della real politik per il potere, che tiene insieme Patt e Fratelli d’Italia. A parte Cia, nessuno in maggioranza se l’è sentita di contestare davvero quanto affermato da Gerosa in Consiglio regionale. Manica ha concluso che “oggi Gerosa ha vinto”, vada avanti tranquilla, la coalizione non può fare a meno di lei. “Cari autonomisti, il collante della maggioranza è a Roma”. Il governo per il governo. Valduga ha confermato che non ci si aspettava altro da questa coalizione, l’obiettivo però era evidenziare contraddizioni macroscopiche e la pratica della pura convenienza politica. Bosin: ci asterremo, quel che è accaduto è grave ma vogliamo essere misurati nella nostra reazione. Collega Biada, l’assessora Gerosa è capace e impegnata, ma resta il dissenso attorno a questa vicenda. Anche Coppola e Demagri hanno ribadito le posizioni. Christian Girardi: io e Daldoss abbiamo fatto bene a lasciare Fratelli d’Italia, che ci dimostrò di non poterci garantire un tasso forte di autonomismo pur dentro un partito nazionale. Ci asterremo. Kaswalder: noi, come la Svp, siamo concreti, andiamo avanti perché pensiamo a portare a casa lo Statuto e l’A22, le concessioni idroelettriche. Quanto a lei, assessora all’istruzione, porti nelle scuole trentine un testo di storia che racconti davvero la nostra storia, ignorata dai ragazzi. Cia: mi asterrò. Spero che Gerosa prenda atto di non avere tutta la fiducia della sua coalizione e ne tragga le conseguenze. Bisesti: siamo per l’astensione perché sullo specifico caso Marchetto non c’è intesa. Angeli: ribadisco, no alla sfiducia e no all’astensione.