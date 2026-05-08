All’uomo è stata ritirata la patente, sequestrato il Tir

Momenti di pericolo nei giorni scorsi sulla statale 12, dove un autoarticolato è stato segnalato al 112 mentre procedeva a zig zag, mettendo a rischio gli altri automobilisti

Trento – La chiamata è arrivata alle 12.30 e una pattuglia della Polizia locale è intervenuta in pochi minuti. Gli agenti hanno intercettato il mezzo alle 12.34, all’ingresso dell’area Eni in direzione sud. Il camion, immatricolato in Polonia, era condotto da un uomo di origine russa con documenti bielorussi. L’autista è stato trovato seduto alla guida con il motore acceso, in evidente stato di alterazione: sguardo perso, difficoltà a parlare e un forte odore di alcol.

All’interno della cabina gli agenti hanno rinvenuto un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici.

L’uomo è stato accompagnato al comando per l’alcoltest: il primo soffio ha registrato 3,35 g/l, il secondo 3,31 g/l, valori oltre sei volte il limite di legge. Per l’autista sono scattati il ritiro immediato della patente e il sequestro dell’autoarticolato, che è stato rimosso dalla sede stradale.

In breve

Cocaina fra le vigne, 650 grammi trovati dalla polizia locale a Mezzolombardo. La segnalazione di rifiuti abbandonati fatta dal proprietario dell’appezzamento.Il ritrovamento ieri è della polizia locale della Rotaliana, intervenuta su segnalazione del contadino proprietario del vigneto. L’uomo ha raccontato di aver visto dei rifiuti abbandonati al limitare del suo appezzamento, affacciato sulla statale. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato – incustodito – un contenitore di vetro con dentro tre pacchetti termosaldati. Analizzati al comando della polizia locale, si sono rivelati essere panetti di cocaina.

Trento, una ricetta a base di calmanti per rubare in casa dello zio. Questo uno degli ingredienti inseriti nella torta al cioccolato che ha stordito e addormentato per diverse ore due ultraottantenni della Vallelaghi: per questo un 50enne, figlio di uno dei due anziani, è stato denunciato ed è indagato per tentato omicidio e rapina. Le indagini dei carabinieri condotte dalla pm Maria Colpani hanno svelato alcuni dettagli della vicenda: anche i freni dell’auto usata dall’anziano sarebbero stati volontariamente manomessi.