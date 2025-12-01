

Qualità della vita, Trento, Bolzano e Udine sul podio

Trento e Bolzano si confermano le città con la migliore qualità della vita, migliorando entrambe una posizione rispetto all’anno scorso. A completare la classifica del Sole 24 Ore Udine, un altra città del nordest. Nella top 10 trionfa il Nord con Milano tra le teste di serie all’8° posto. Roma, in salita di 13 posizioni, guida la rimonta delle grandi città metropolitane. Il Sud rimane fanalino di coda, con Reggio Calabria che si conferma ultima.

NordEst – Il capoluogo trentino dal 1990 ad oggi ha conquistato tre primi posti, tre secondi posti e nove terzi posti, mentre quello altoatesino finora ha vinto cinque ori, dieci argenti e quatto bronzi. Fanalino di coda sono invece Crotone, Siracusa e Reggio Calabria.

“Con la leadership di Trento e Bolzano, incoronate dall’edizione 2025 della Qualità della vita tra le 107 province italiane esaminate, per una volta la percezione soggettiva coincide dunque con i dati frutto di monitoraggi empirici: sono 90 gli indicatori statistici utilizzati, forniti alla redazione da fonti certificate, che misurano il benessere nei territori italiani”, afferma il Sole 24 ore.

In particolare per il Trentino si tratta di una convalida: la provincia autonoma, che sale di un gradino e arriva al primo posto, quest’anno ha già vinto due tappe intermedie con indici tematici che contribuiscono a dare forma alla classifica di fine anno: l’Indice della sportività ed Ecosistema urbano, pubblicati sul Sole 24 Ore tra settembre e ottobre scorso. Entrambe le città la fanno da padrona per quanto riguarda l’indicatore ‘affari e lavoro’, mentre non brillano per quanto riguarda il capitolo ‘giustizia e sicurezza” (Trento si piazza 19/a e Bolzano 32/a).

La classifica completa (Sole24Ore)

La classifica finale