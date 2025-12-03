Consueta maratona in Consiglio provinciale per l’approvazione del Bilancio

Molte le proposte di modifica a carattere ostruzionistico dai gruppi di opposizione: Degasperi (Onda) ne firma 6.500. Numeri elevati, ma lontani dai record del 2024 e 2025. In queste ore gli uffici del Consiglio sono impegnati nella verifica tecnica degli atti in vista del dibattito in aula, che entrerà nel vivo a partire da martedì 9 prossimo

Trento – A una settimana dall’approdo in aula della manovra di bilancio 2026-2028, che sarà discussa la prossima settimana, gli uffici del Consiglio provinciale stanno esaminando circa quindicimila emendamenti presentati dai gruppi di minoranza. Partito Democratico del Trentino, Campobase, Movimento Casa Autonomia.eu, Alleanza Verdi e Sinistra e Onda hanno scelto la strada dell’ostruzionismo parlamentare per aprire una trattativa politica sulla manovra proposta dalla Giunta, confermando un metodo già sperimentato nelle ultime sessioni di bilancio.

Il consigliere Filippo Degasperi, del gruppo Onda, guida nettamente la classifica per volume di testi depositati, con circa 6.500 emendamenti firmati personalmente. Pur molto elevata, la cifra complessiva non raggiunge i livelli registrati negli anni più recenti: nell’assestamento di bilancio del luglio 2024 gli emendamenti si fermarono alla quota di 18.071, mentre per l’assestamento 2025 si arrivò a circa 17.000. Anche nella manovra del 2024 la mole era significativa, con 11.848 proposte.

Il dato attuale si inserisce dunque nel solco di una dialettica politica particolarmente accesa attorno al bilancio provinciale, che negli ultimi anni ha visto l’opposizione ricorrere sistematicamente allo strumento degli emendamenti numerosi ma che ha precedenti significativi anche nel passato: nel 2017 gli emendamenti presentati dall’allora minoranza, composta per altro dall’allora consigliere e ora presidente Maurizio Fugatti che oggi firma i tre disegni di legge che compongono la manovra di bilancio (ddl. n. 70 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2026“, n.71 “Legge di stabilità provinciale 2026” e n. 72 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026 – 2028”) furono 15.809. In queste ore gli uffici del Consiglio sono impegnati nella verifica tecnica degli atti in vista del dibattito in aula, che entrerà nel vivo a partire da martedì 9 prossimo.