Trento, aggressione poliziotta trans: due identificati. Solidarietà dal mondo politico, presidio Arcigay

Sono due le persone identificate, mentre sulla terza sono in corso verifiche

Trento – Proseguono le indagini sui tre sospettati per il brutale pestaggio della poliziotta trans avvenuto la sera del 14 febbraio a Trento. A inizio settimana verranno sentiti dalla questura per ulteriori accertamenti la cameriera del bar dove è avvenuta l’aggressione ed un altro testimone. Poi gli inquirenti invieranno in procura la prima informativa. Intanto Arcigay organizzerà martedì a Trento un presidio, “per non permettere che l’odio prenda il sopravvento”.

Solidarietà anche da tutto il mondo politico locale e nazionale alla poliziotta, dopo quanto accaduto. “E’ importante il presidio sul territorio – spiega Eris Ferrari, del direttivo Arcigay del Trentino – perché la società civile deve far capire la sua presenza e che questa azioni non sono tollerate non solo dalle persone LGBT ma anche da chi abita a Trento e in Trentino”.