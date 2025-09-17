Trento, 12enne investito da un’auto in lungadige Leopardi

Trasferito al Santa Chiara in codice rosso ma non è in pericolo

Trento – Un ragazzino di 12 anni, mercoledì mattina a Trento, verso le 8.30, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, in bicicletta. L’incidente è avvenuto in Lung’Adige Leopardi, sul retro delle scuole medie Manzoni. Sul posto i sanitari che hanno soccorso il ragazzo trasferito poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni non sono gravi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

In breve

Due alpinisti di nazionalità polacca (lui del 1980, lei del 1983) sono stati recuperati nelle prime ore di oggi sul Campanile Basso. I due alpinisti, nella giornata di ieri, lunedì 15 settembre, stavano scendendo con le corde doppie dal Campanile Basso quando, all’altezza della calata del camino Scotoni, le corde si sono incastrate, rendendo impossibile per loro la prosecuzione. Alle 6.40 di martedì, l’elicottero, con a bordo due tecnici di elisoccorso è salito in quota, con tre operatori della stazione di Madonna di Campiglio a disposizione in piazzola. Ha sbarcato i soccorritori, che hanno calato i due alpinisti incrodati in un luogo idoneo per il loro recuperato tramite verricello.