Maurizio Osti rieletto presidente per il mandato 2026–2030

L’Assemblea generale di Trentino Appartamenti ha rieletto Maurizio Osti alla presidenza dell’associazione per il mandato 2026–2030. Una conferma che arriva al termine di un quinquennio complesso, segnato da emergenze sanitarie, mutamenti normativi e profonde trasformazioni del mercato turistico

Trento – Trentino Appartamenti, sindacato di UNAT aderente a Confcommercio Trentino, rappresenta i proprietari di appartamenti affittati a scopo turistico e opera a supporto dei soci attraverso assistenza tecnica, legale e fiscale, partecipando attivamente ai tavoli istituzionali provinciali e contribuendo alla definizione delle politiche sul turismo e sull’accoglienza. Nel corso della sua relazione, il presidente Osti ha ripercorso le principali tappe del mandato appena concluso, a partire dalla gestione dell’emergenza Covid-19 fino alle più recenti sfide normative e organizzative del settore. «In questo quinquennio abbiamo affrontato sfide senza precedenti, dall’emergenza pandemica all’introduzione di nuove norme, fino alla necessità di una digitalizzazione sempre più spinta – ha commentato nella sua relazione Maurizio Osti – Abbiamo lavorato per dare risposte concrete ai soci, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni e rafforzando il ruolo degli appartamenti turistici all’interno del sistema dell’ospitalità trentina».

Particolare rilievo è stato dato al tema della riforma della normativa provinciale sul turismo (LP 7/2002), annunciata dall’assessore provinciale Roberto Failoni e destinata a ridefinire il quadro regolatorio del settore. «La riforma della legge sul turismo rappresenta un passaggio storico per tutto il comparto – ha detto Maurizio Osti – L’associazione parteciperà attivamente ai tavoli di confronto con proposte concrete, con l’obiettivo di arrivare a regole chiare ed equilibrate, capaci di tutelare la proprietà privata, garantire la sicurezza degli ospiti e favorire un turismo sostenibile e integrato con le comunità locali».

Nel bilancio del quinquennio, Osti ha sottolineato anche il ruolo svolto dall’associazione nella difesa dei proprietari e nel contrasto a letture semplificatorie del fenomeno degli affitti brevi: «Respingeremo sempre le narrazioni che attribuiscono agli affitti turistici responsabilità improprie sul tema dell’abitare. I dati dimostrano che il problema è strutturale e complesso e va affrontato con strumenti adeguati, non con generalizzazioni che alimentano tensioni sociali».

Un altro asse strategico dell’azione associativa resta quello della legalità e della sicurezza, intese come condizioni imprescindibili per uno sviluppo ordinato e credibile del settore extralberghiero. «La qualità dell’accoglienza passa dal rispetto delle regole e dalla tutela degli operatori onesti – sono le parole di Osti – Per questo continueremo a contrastare con fermezza abusivismo e sommerso, promuovendo controlli, formazione e strumenti di tracciabilità che garantiscano sicurezza agli ospiti e trasparenza al mercato».

Guardando al futuro, il presidente rieletto ha indicato come priorità del nuovo mandato la professionalizzazione degli operatori, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità dell’offerta. «Il mercato sta cambiando rapidamente e richiede competenze sempre più elevate – sostiene Maurizio Osti –. L’associazione accompagnerà i soci nella transizione digitale, nell’utilizzo dei dati e delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, per migliorare gestione, promozione e qualità del soggiorno». In chiusura, Osti ha ribadito il valore della rete e del lavoro condiviso come leva per rafforzare il posizionamento del Trentino come destinazione di eccellenza. «Solo un sistema coeso, basato su collaborazione, formazione e responsabilità condivisa, può garantire un turismo di qualità e sostenibile nel tempo – ha commentato Osti – È su queste basi che Trentino Appartamenti continuerà a operare nel nuovo quinquennio».

Oltre al presidente Osti, l’assemblea dei soci ha eletto anche il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione: Cristina Donei (vicepresidente), Remo Andreolli, Tullia Casagrande, Monica Liliana Comstock, Luca Dallago, Federico Ioriatti, Luca Costa, Bruno Gasperetti e Trentini Renato. Revisori dei conti sono Luca Fedrizzi, Elina Lizzio e Mario Garavelli.

