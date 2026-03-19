Lilt, settimana di sensibilizzazione tra il 21 e il 29 marzo 2026

Tonina, “lavoriamo a un progetto per potenziare la prevenzione e la promozione di sani stili di vita”

Trento – In Trentino si registrano ogni anno 3.470 nuovi casi di tumore: anche per questo la sezione provinciale della Lega italiana per la lotta contro i tumori supporta la settimana Nazionale per la prevenzione oncologica in programma tra il 21 e il 29 marzo in tutta Italia. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per un sano stile di vita: secondo l’Oms il 35% dei casi di cancro è riconducibile ad abitudini alimentari sbagliate: se sono corrette, possono ridurre del 40% la probabilità di sviluppare tumori.

“Anche per questo si raccomandano 5 grammi di sale al giorno e non di più”, suggerisce la nutrizionista della Lilt, Maria Adele Martini.”L’aumento di fibre, mangiare frutta e verdura, evitare i cibi ultraprocessati, bere molta acqua e seguire la dieta mediterranea sono invece abitudini che aiutano a proteggere la nostra salute, anche da malattie oncologiche”, precisa. In provincia di Trento, negli uomini il cancro più frequente è quello alla prostata (23,7% dei tumori maschili), al polmone (10,7%), alla vescica (9,7%), al colon retto (9,5%).

Nelle donne invece è quello alla mammella (30%), seguito da quelli al colon retto (8,6%), al polmone (6,6%) e i melanomi della pelle (6,2%). Protagonista della settimana di prevenzione è, come da qualche anno a questa parte, l’olio extravergine di oliva (Evo), prodotto simbolo della campagna e di una sana alimentazione. Volontari e Volontarie saranno in tutto il Trentino con stand informativi e il pacchetto della salute, composto da olio Evo e zuppa d’orzo e verdure. Sono una ventina le località coperte durante la settimana, con la maggiore concentrazione nei giorni 27, 28 e 29 marzo. In provincia di Trento, la Lilt sarà a Trento in piazza Pasi e all’ospedale S. Chiara, ad Arco, a Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Castello Tesino, Cavedine , Malè, Pergine, Pieve di Bono, Predazzo, Primiero, Riva del Garda, Rovereto in via Dante e in via Mazzini, Sarche, Vezzano, Tirano di Sopra, Tione e Torbole.

Tonina, “lavoriamo a un progetto per potenziare la prevenzione e la promozione di sani stili di vita”

“La prevenzione è un tema strategico, su cui si gioca il futuro della sanità sul nostro territorio. Per questa ragione, assieme all’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit), Università di Trento e Fbk, stiamo lavorando per un progetto che possa perfezionare e potenziare l’attività nell’ambito della prevenzione e della promozione di sani stili di vita, puntando fortemente anche allo sviluppo di forme di comunicazione e informazione specifica. Si tratterà di un’iniziativa dedicata sia ai giovani, con l’obiettivo di scongiurare lo sviluppo di comportamenti errati per la salute, sia alla fascia di popolazione con un’età più avanzata, al fine di raggiungere quante più persone possibili nella promozione di stili di vita sani”. Così, l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative messe in campo dall’associazione provinciale di Trento della Lilt per la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica.

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