Tragico incidente in volo in Alto Adige

Bolzano – La vittima è Isabel Kofler, di Senale San Felice, 29 anni. È precipitata con il suo parapendio dopo essersi lanciata dalla cima. Inutile ogni soccorso. Dalle prime informazioni, venerdì mattina all’alba la donna, assieme ad un gruppo di altre persone, ha raggiunto l’Ortles per poi lanciarsi con la vela.

La verifica della dinamica è in corso ma pare che l’incidente sia avvenuto durante o subito dopo il decollo della donna, il cui corpo è stato recuperato verso le 9 sul versante nord della montagna, in una zona molto impervia. Sul posto il Soccorso alpino di Solda. I rilievi sono affidati alla Guardia di finanza.