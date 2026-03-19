La circolazione fra Trento e Bassano del Grappa è sospesa, attivi bus sostitutivi

Dalle 9 alle 15 di domenica 22 marzo la circolazione tra le stazioni di Trento e Bassano sarà sospesa per per lavori di manutenzione straordinaria, lo comunica Trentino Trasporti. Attivi bus sostitutivi senza trasporto bici

NordEst – Dalle 9 alle 15 di domenica 22 marzo, la circolazione tra le stazioni ferroviarie di Trento e Bassano del Grappa è sospesa per lavori di manutenzione straordinaria. I treni cancellati saranno sostituiti con bus (il loro orario potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale). Si ricorda che sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette, di mezzi di micromobilità elettrica come monopattino, monowheel e hoverboard e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. Le modifiche alla circolazione dei treni sono consultabili sui quadri orario esposti nelle stazioni. I canali di vendita sono aggiornati.