Trekking in montagna, è polemica sulle guide tra ‘Gae’ e Provincia, dopo il caso Campiglio

Assessore provinciale Failoni: c’è una legge provinciale,investiamo su professionalità. “Questo nuovo caso crea danneggia non solo l’immagine della professionalità delle Gae (Guide ambientali escursionistiche) ma anche le migliaia di persone interessate a queste escursioni che non sono di tipo alpinistico sportivo ma piuttosto esperienze di turismo ambientale sostenibile” precisa Guglielmo Ruggiero, presidente Aigae

NordEst – Diventa un ‘caso’ la sanzione a Madonna di Campiglio a una guida e all’agenzia di viaggi che ha organizzato l’escursione sul sentiero Bogani (classificato come E, escursionistico) ma che, è la contestazione fatta dai Carabinieri, non aveva il titolo di ‘Accompagnatore di Media Montagna’. Alle spalle ci sono anni di dibattito, ricorsi e polemiche sulla corretta interpretazione delle competenze e delle responsabilità nell’accompagnamento in ambiente montano.

Failoni: “La figura dell’accompagnatore di media montagna è tutelata dalla legge provinciale”

“Questo nuovo caso crea danneggia non solo l’immagine della professionalità delle Gae (Guide ambientali escursionistiche) ma anche le migliaia di persone interessate a queste escursioni che non sono di tipo alpinistico sportivo ma piuttosto esperienze di turismo ambientale sostenibile” precisa Guglielmo Ruggiero, presidente Aigae che per i suoi associati rivendica la possibilità di lavorare anche in montagna se non serve “l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche cioè l’attraversamento di aree particolarmente pericolose. Garantire qualità, sicurezza e professionalità nell’accompagnamento in montagna è una priorità per la Provincia autonoma di Trento – risponde l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni – non ci sono zone grigie né ambiguità interpretative”.

