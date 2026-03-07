Raccolta fondi online per una ‘special bike’ per le persone con disabilità

Al via la raccolta fondi per acquistare una bici speciale a tre ruote per i ragazzi speciali del Laboratorio di Primiero. Ecco come sostenere l’iniziativa

Primiero (Trento) – Al via un nuovo progetto per il Laboratorio Sociale di Primiero, sempre più inclusivo ma soprattutto innovativo e dedicato alla comunità. “Siamo una Cooperativa sociale che da 50 anni crea le condizioni perché persone con disabilità possano vivere esperienze di lavoro, crescita e relazione autentiche – spiegano i promotori dell’iniziativa – lo facciamo attraverso 11 laboratori e 3 comunità alloggio distribuiti in tutto il Trentino; luoghi accoglienti, seguiti da professionisti competenti e motivati, dove il percorso di ogni persona è costruito a partire dai suoi obiettivi, capacità e bisogni”.

Ma ecco la richiesta di sostegno: “Oggi chiediamo il tuo aiuto per realizzare un grande desiderio dei nostri ragazzi e ragazze: acquistare una special bike a tre ruote con passeggero affiancato che permetterebbe loro di vivere esperienze di movimento, autonomia e relazione nella natura, in piena sicurezza. Questa raccolta fondi è del tipo “tutto o niente”: se non raggiungiamo l’obiettivo di 10.000 euro, le donazioni verranno tutte restituite e non acquisteremo la bici. Per questo anche un piccolo contributo conta, e conta adesso! Grazie grazie grazie se vorrai salire a bordo :)”. Non ci resta che aiutare questi ragazzi e ragazze speciali che giorno dopo giorno ci regalano molto con i loro progetti per l’intera comunità locale.

Perché questa special bike è così importante

Fare movimento all’aria aperta, immersi nella natura del Trentino, è un’esperienza meravigliosa per tutti. Per le persone con disabilità significa tantissimo:

benessere e miglioramento delle capacità motorie , grazie a un’attività dolce ma costante

, grazie a un’attività dolce ma costante riduzione dello stress e delle tension i, a contatto con l’ambiente naturale

i, a contatto con l’ambiente naturale maggiore autonomia e crescita dell’autostima , nel sentirsi protagonisti di un’esperienza attiva

, nel sentirsi protagonisti di un’esperienza attiva emozioni positive condivise, che rafforzano le relazioni e il senso di fiducia.

Un desiderio cresciuto nel tempo

Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno già avuto modo di provare più volte questo tipo di biciclette in occasione degli annuali Giochi senza Barriere.

Ogni volta succede la stessa cosa: si forma una coda infinita!

Con pazienza, aspettano il loro turno, felici di poter godere di questa bellissima opportunità anche solo per pochi minuti. Tutti desiderano salire, provare a pedalare, assaporare l’aria fresca di quella che è a tutti gli effetti un’esperienza di libertà, per molti forse scontata, ma non per loro! Siamo qui per chiederti di aiutarci ad accorciare quella coda e allungare quei minuti di spensieratezza tanto attesi.

Una risorsa da condividere

Questa iniziativa è partita dal nostro laboratorio di Primiero ma potrà coinvolgere tutti gli altri nel tempo:

in estate , la nostra bella tricicletta verrà utilizzata a Primiero e potrà essere prestata ai laboratori di Fassa e Cavalese;

, la nostra bella tricicletta verrà utilizzata a Primiero e potrà essere prestata ai laboratori di Fassa e Cavalese; in autunno e in inverno, potremo portarla nei laboratori che si trovano a quote più basse, dove le temperature sono più miti.

In questo modo sarà una risorsa ancora più preziosa perché condivisa. Da 3 ruote a 1000 sorrisi: questo è l’obiettivo!

Cos’è un tandem affiancato

Il Triciclo Tandem Affiancato Remoove è un mezzo progettato appositamente per essere sicuro, stabile e adattabile a persone con diverse possibilità motorie. Il conducente può avvalersi della pedalata assistita e selezionare invece per il passeggero la pedalata vincolata, a vuoto o sincrona: tutti avranno la possibilità di divertirsi e mettersi alla prova secondo le proprie preferenze e possibilità! L’esperienza di guida condivisa e l’assistenza alla pedalata senza sforzo, permettono un ciclismo fluido e accessibile e una mobilità veramente inclusiva.