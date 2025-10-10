Tre rapine in meno di due mesi, minorenne finisce in carcere

Due rapine andate a segno ed una tentata

Trento – due rapine andate a segno ed una tentata in meno di due mesi: per un minorenne residente in Trentino si aprono le porte del carcere, in un istituto di custodia per minori fuori regione, dove dovrà scontare 8 mesi. Giovedì polizia e carabinieri lo hanno rintracciato dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare. Il minorenne, a fine agosto, a volto coperto e armato di pistola, aveva fatto irruzione in una farmacia a Roncone, in val Giudicarie, facendosi consegnare contanti e medicinali per un valore di complessivo di circa 2.800 euro e dandosi poi alla fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata condotta da un complice. Grazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e delle Stazioni di Tione e Storo i due autori della rapina erano stati rapidamente indentificati, il primo in provincia di Brescia, mentre il minorenne era stato bloccato in tarda serata nei boschi con i medicinali e parte del denaro.

Successivamente, il 27 ed il 28 settembre, il minorenne aveva commesso invece un tentativo di rapina ad un altro coetaneo usando anche dello spray urticante rubando un telefono dalla tasca di un ragazzo in una via di Trento, salvo poi, vista la resistenza di quest’ultimo, darsi alla fuga. La sera seguente, poi, assieme ad altri tre minorenni, il ragazzino ha aggredito nei pressi di un locale della zona nord di Trento un altro ragazzo, sempre con lo spray urticante, riuscendo a rubare portafoglio, telefono, due catenine ed il giubbotto alla malcapitata, che ha rimediato inoltre 15 giorni di prognosi per l’aggressione. Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile che è riuscita ad identificare tutti i responsabili. In considerazione della gravità degli episodi che hanno visto coinvolto il minorenne, il pm ha riunito i fascicoli relativi alle rapine chiedendo e ottenendo dal gip del Tribunale per i minorenni di Trento un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in considerazione della sua pericolosità sociale, anche perché gravato da altri precedenti.

In breve

Una climber svizzera di 24 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi dopo essere caduta da prima di cordata lungo il sesto tiro della via L’Aspettativa dei Mondi Superiori, sul Monte Brento. La donna stava arrampicando quando, colpita alla testa da un sasso che le ha divelto il casco, ha perso la presa, volando per una decina di metri.

Serata di controlli straordinari, quella di mercoledì 8 ottobre, per i Carabinieri della Compagnia di Trento e per la Polizia Locale della Rotaliana. Con il supporto delle unità cinofile dell’Arma di Laives e della Polizia Locale di Trento, le pattuglie hanno passato al setaccio i principali comuni della piana Rotaliana, estendendo poi l’attività anche alle piazze centrali del capoluogo. Nel corso dei controlli – comunica una nota dell’Arma – sono state identificate decine di persone, molte delle quali già note per precedenti di polizia. A Lavis, nei pressi della stazione ferroviaria, i militari hanno fermato un 28enne cittadino guineano trovato in possesso di circa quattro grammi di hashish. A Mezzolombardo, invece, un trentenne del posto è stato sorpreso con sette grammi della stessa sostanza: la successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori sei grammi di marijuana e di una piccola quantità di olio di hashish. Per entrambi è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Sempre a Mezzolombardo, un altro giovane residente in Provincia è stato segnalato al Commissariato del Governo come assuntore di stupefacenti, in quanto trovato con una modica quantità di hashish; analoga segnalazione è scattata per un ragazzo controllato a Lavis presso il Parco delle Rose. A Trento, tra piazza D’Arogno e piazza Santa Maria Maggiore, sono stati invece segnalati tre soggetti — un cittadino italiano, uno pakistano e uno albanese — tutti trovati in possesso di piccole dosi di hashish. Determinante anche il fiuto dei cani antidroga: grazie al loro intervento, i militari e gli agenti hanno infatti recuperato circa 45 grammi di hashish abbandonati in tutta fretta da ignoti a Mezzolombardo, in via Cavalleggeri Udine. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata sarà sottoposta alle analisi di laboratorio disposte dall’Autorità Giudiziaria e successivamente distrutta.