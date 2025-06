Tre morti in due gravi incidenti in Trentino Alto Adige

Ambulanza si schianta in A22: due vittime. Incastrato sotto un cingolato: muore un 65enne di Lauregno

Il tragico schianto in A22 (ph Polizia)

Trento/Bolzano – Grave incidente stradale mercoledì verso le 14 sulla carreggiata nord dell’autostrada del Brennero, all’altezza di Fortezza. Coinvolta un’ambulanza per il trasporto infermi, che avrebbe tamponato un tir fermo in una piazzola di sosta. Tragico il bilancio. Due i morti di 64 e 54 anni, un paziente e l’uomo che lo accompagnava, entrambi di Vipiteno. Un altro paziente e il soccorritore volontario della Croce Bianca, che guidava il mezzo, sono rimasti feriti in modo non grave. Il veicolo era diretto da Bolzano verso Vipiteno. I rilievi per stabilire le esatte cause dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Il dolore della Croce Bianca

La Croce Bianca è profondamente scossa da questo tragico evento. Ogni giorno, i nostri soccorritori sono in servizio per salvare vite umane o accompagnare i pazienti nel modo migliore possibile in ospedale. È quindi ancora più difficile e doloroso quando proprio durante uno di questi trasporti si verifica un evento tanto tragico. Il Presidente, il Consiglio direttivo e la Direzione esprimono le loro più sentite condoglianze ai familiari e sono loro vicini in questo momento di grande dolore. I mezzi di soccorso della Croce Bianca percorrono ogni anno circa 9 milioni di chilometri – la sicurezza di pazienti e collaboratori rappresenta la massima priorità. Per ridurre al minimo i rischi, l’associazione investe con costanza in corsi di guida sicura presso il Safety Park di Vadena – rivolti a tutto il personale volontario e dipendente.

Altro incidente mortale a Lauregno

Nuova morte sul lavoro in Trentino-Alto Adige. L’infortunio mercoledì mattina lungo il sentiero del Monte Luco che collega l’Alta Val di Non alla Val d’Ultimo, all’altezza di Malga Castrin. La vittima è il 65enne Otmar Wegher, titolare di un’impresa di Lauregno alla manutenzione del sentiero, sarebbe rimasto incastrato sotto un mezzo cingolato. Per le gravi ferite, il lavoratore è morto sul colpo. Intervenuti la Croce Bianca e i vigili del fuoco volontari, l’elisoccorso Pelikan da Bolzano e i carabinieri.